Kader PSI Diminta Awasi Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur di Papua Barat

JawaPos.com - Pembangunan infrastruktur di Papua Barat dikebut sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek itu terus berlanjut hingga saat ini.

Demi memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep meminta kader partai gajah di Papua Barat ikut melakukan pengawasan.

"Saya ingin meminta kepada seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini harus dapat mengawasi pembangunan infastruktur agar semua bisa berlanjut seperti periode-periode sebelumnya,” kata Kaesang pada Senin (4/5).

Baca Juga:Kaesang Minta Kader PSI di NTB Belajar ke Politisi Senior

Kaesang Pangarep hadir di Manokwari, Papua Barat, untuk melantik para ketua DPD PSI se-Papua Barat dan rakorwil di wilayah tersebut.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPW PSI Papua Barat Andy Salabai menegaskan, momentum itu menjadi semangat baru bagi kader untuk memperkuat soliditas hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami yakin di 2029 PSI Papua Barat akan menang di tujuh kabupaten kota dan provinsi. Maka, saya instruksikan kepada seluruh jajaran perkuat akar rumput segera, selesaikan struktur hingga tingkat ranting, pastikan PSI ada di setiap distrik dan kampung,” kata Andy Salabai.

Baca Juga:10 Tempat Wisata Manokwari yang Bikin Liburan di Papua Barat Jadi Pengalaman Berkesan

Sebelumnya, Kaesang juga menghadiri Rakorwil dan pelantikan pengurus DPW Lombok, NTB, Sabtu (2/5). Di sana, putra bungsu Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) meminta semua kader partai agar untuk belajar berorganisasi dan berpartai kepada senior yang sudah dulu berpartai politik sebelum masuk PSI.

"Kita di sini sekarang banyak senior yang sudah bergabung dengan PSI. Banyak senior yang sudah 3 atau 4 periode di DPRD. Teman-teman harus bisa menyerap ilmu dari beliau-beliau ini,” ujarnya.