Trio Bajaj Comeback di Para Pencari Tuhan Jilid 20

JawaPos.com - Kabar gembira bagi penggemar sinetron religi Para Pencari Tuhan. Trio Bajaj yang terdiri dari Aden, Melki, dan Isa dikabarkan kembali bergabung dalam jilid ke-20 sinetron tersebut.

Kehadiran mereka menjadi momen reuni yang dinantikan setelah sekitar satu dekade tidak tampil bersama dalam serial yang identik dengan tayangan Ramadan itu.

Menurut unggahan akun instagram Trendingbuzz.id, ketiganya telah menandatangani kontrak untuk kembali membintangi Para Pencari Tuhan Jilid 20.

Kabar tersebut menguat setelah para personel membagikan momen kebersamaan dan proses penandatanganan kontrak bersama Deddy Mizwar melalui media sosial.

Mengusung judul Para Pencari Tuhan Jilid 20: Islam Bukan Omon-Omon. Syuting rencananya akan berlangsung pada periode 2026–2027 oleh Citra Sinema.

Deddy Mizwar tetap terlibat dalam supervisi skenario, sedangkan penulisan cerita dikerjakan oleh Amiruddin Olland dan Zezen Estu.

Bagi penonton lama, kembalinya Aden, Melki, dan Isa tentu membawa nuansa nostalgia. Trio Bajaj dikenal lewat karakter Barong, Juki, dan Chelsea yang turut meramaikan Para Pencari Tuhan sejak jilid awal.