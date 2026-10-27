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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.34 WIB

ILLIT Comeback dengan BREAK EVEN, Song Kang Tampil sebagai Cameo di MV “You’re Under Arrest”

ILLIT (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - ILLIT sapa penggemar lewat mini album kelima berjudul BREAK EVEN yang dirilis pada 26 Oktober 2026.

Comeback kali ini menarik perhatian berkat lagu utama “You’re Under Arrest” dan kemunculan aktor Song Kang sebagai cameo dalam video musiknya. Kehadiran bintang drama Sweet Home tersebut menjadi kejutan yang menambah daya tarik MV terbaru ILLIT.

Menurut laporan Zapzee, ILLIT memperkenalkan album terbarunya melalui acara media showcase di Blue Square Woori WON Banking Hall, Seoul. Dalam kesempatan itu, para anggota membawakan lagu utama sekaligus berbagi cerita mengenai proses persiapan comeback.

MV “You’re Under Arrest” menampilkan para anggota dengan konsep seperti petugas yang mengejar seseorang yang terlibat dalam kisah cinta, dengan Song Kang muncul sebagai sosok yang menjadi perhatian.

Yunah turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Song Kang karena telah memberikan dukungan ketika mereka bertemu di lokasi syuting. Ia mengungkapkan bahwa sang aktor mengatakan dirinya mengikuti aktivitas terbaru ILLIT.

Dukungan tersebut meninggalkan kesan positif bagi para anggota dan membuat Yunah ingin menyampaikan apresiasinya secara terbuka.

Sementara itu, Wonhee menunjukkan keyakinan besar terhadap karya terbaru grupnya. Ia menyebut BREAK EVEN sangat sesuai dengan selera musiknya dan mengatakan bahwa para anggota telah berlatih keras karena percaya pada lagu-lagu yang mereka bawakan.

Wonhee berharap energi serta kepercayaan diri mereka dapat tersampaikan melalui penampilan dan membuat lebih banyak pendengar tertarik pada musik ILLIT.

Mini album BREAK EVEN memuat empat lagu, yaitu “You’re Under Arrest”, “Super in Love”, “More”, dan “Pop”. Secara tematis, album ini mengangkat perjalanan emosional ketika seseorang menyadari bahwa perasaannya tidak berbalas, menghadapi kekecewaan, lalu memilih melangkah maju.

Melalui konsep yang lebih tegas dan penuh karakter, ILLIT menghadirkan warna baru dalam comeback mereka kali ini.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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