ENHYPEN Umumkan Comeback November Lewat Single “THE SIN : PARALLEL WORLD”

Enhypen (x @soompi)

JawaPos.com - ENHYPEN sapa penggemar dengan kabar comeback baru yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Menurut laporan Soompi, grup tersebut akan merilis single spinoff berjudul “THE SIN : PARALLEL WORLD”. Pengumuman dari BELIFT LAB ini datang sekitar dua bulan setelah comeback terakhir mereka, “THE SIN : BLISS”.

“THE SIN : PARALLEL WORLD” akan menjadi bagian penutup dari rangkaian cerita THE SIN yang sebelumnya dikembangkan melalui album “THE SIN : VANISH” pada Januari dan “THE SIN : BLISS” pada Agustus 2026.

Melalui rilisan terbaru ini, ENHYPEN melanjutkan narasi fantasi mereka dengan kisah dua sosok yang menyadari bahwa kebersamaan merupakan sebuah berkah, lalu meyakini bahwa hubungan mereka tetap terhubung oleh takdir di dunia paralel.

BELIFT LAB menjelaskan bahwa proyek ini juga mencerminkan keinginan para anggota untuk membalas dukungan dan kasih sayang ENGENE melalui musik.

Dengan konsep cerita yang saling terhubung, single tersebut diharapkan menjadi penutup yang menyatukan perjalanan naratif dalam seri THE SIN sekaligus memberikan babak baru bagi penggemar untuk menyelami dunia fiksi khas ENHYPEN.

Single “THE SIN : PARALLEL WORLD” dijadwalkan tersedia di platform digital pada 20 November 2026 p. Sementara itu, album fisiknya akan dirilis pada 23 November 2026.

BELIFT LAB juga mengumumkan bahwa pemesanan awal dibuka mulai 26 Oktober, dengan informasi tambahan mengenai isi album disampaikan melalui kanal resmi grup.

Comeback ini menjadi rilisan ketiga ENHYPEN sepanjang 2026. Sebelumnya, “THE SIN : BLISS” berhasil menduduki posisi No. 1 di tangga album Billboard 200 Amerika Serikat.