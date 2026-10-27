San ATEEZ Membocorkan Cara Membentuk Tubuh Berototnya

Tidak instan, San ATEEZ mengungkapkan cara dirinya membentuk otot. (Instagram San ATEEZ @choi3an) JawaPos.com - San ATEEZ yang kini dikenal karena penampilan panggungnya yang penuh energi, mengungkapkan bagaimana ia membentuk tubuh berototnya. San menceritakan kisah di balik transformasi fisiknya dalam episode terbaru dari variety show MBC, 'The Manager', yang menyuguhkan sekilas kehidupan sehari-hari grup ATEEZ. Fisik San menarik perhatian khususnya tahun ini, menyusul perilisan lagu ATEEZ 'BAD' pada bulan Juni. Sebuah rangkaian koreografi yang dibawakan oleh San menjelang akhir lagu tersebut, yang dijuluki sebagai 'chest dance' menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Dalam episode tersebut, San pergi ke pusat kebugaran dan menurut manajernya, berolahraga telah menjadi rutinitas yang hampir dilakukan setiap hari.

"San benar-benar serius dalam menjaga tubuhnya, jadi dia berolahraga hampir setiap hari."

"Dia bahkan tetap berolahraga setiap hari saat kami menginap di hotel," ujar sang manajer dalam acara tersebut.

Namun, San mengatakan bahwa bentuk tubuhnya yang berotot tidak didapat secara alami.

Pria dengan nama asli Choi San tersebut mengenang kembali perawakannya yang ramping, di masa awal debutnya pada tahun 2018.

Rekan anggota ATEEZ, Hongjoong mengatakan jika San sangat sadar diri tentang bentuk tubuhnya ketika dia masih muda.

"San punya rasa tidak percaya diri soal itu saat masih muda. Itulah sebabnya dia berlatih dengan sangat keras," ujar Hongjoong.

San mengatakan bahwa koreografi ATEEZ yang menuntut fisik prima, pada akhirnya memberinya alasan lain untuk membentuk otot.

"Koreografi kami sangat bertenaga dan gerakan-gerakannya pun sangat luas," ujarnya.

"Aku berpikir, 'Aku harus berolahraga dan membuat tubuhku lebih besar,' jadi diriku benar-benar fokus untuk menambah massa otot."

Hal itu berarti meningkatkan asupan makanannya secara drastis, di samping menjalani latihan.

San mengatakan, bahwa ia biasa menyantap camilan tinggi karbohidrat dengan susu serta mengonsumsi makanan hingga enam kali sehari.

Setelah berupaya selama kurang lebih empat tahun, San mengatakan bahwa berat badannya bertambah sekitar 13 kilogram, seiring dengan pembentukan fisik berotot yang kini menjadi bagian dari karismanya saat tampil di panggung.

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