San ATEEZ Pimpin “Blood City Zero”, Zona Horor Everland Hadir dengan Konsep Zombie

san (x @allkpop)

JawaPos.com – San ATEEZ tunjukkan sisi karismatiknya lewat proyek yang tak biasa. San dipercaya menjadi wajah utama atraksi horor unggulan Everland Resort, “Blood City Zero: Hell Gate”, yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-10 sejak pertama kali diperkenalkan.

Atraksi tersebut mengusung konsep dunia pasca-apokaliptik dengan kisah pertahanan menghadapi serangan zombie. Pengunjung akan berperan sebagai anggota perlawanan “White Z” dan diajak menjelajahi lima zona interaktif, yakni Hell Gate, Mad Lab, Circus, Schoolyard, dan Destruction Platform.

Pengalaman tersebut juga dilengkapi pertunjukan teatrikal, misi bergaya escape room, serta flash mob yang berlangsung di area atraksi.

San tampil dalam materi promosi terbaru dengan gaya yang intens dan sinematik, sangat sesuai dengan atmosfer gelap yang diusung “Blood City Zero”.

Foto teaser sang idol pun langsung menarik perhatian penggemar yang memuji penampilannya yang terlihat tangguh dan cocok dengan konsep dunia zombie.

Menurut laporan allkpop, “Blood City Zero: Hell Gate” berlangsung mulai 12 September hingga 22 November 2026. Seluruh pengalaman di zona tersebut dapat dinikmati pengunjung sebagai bagian dari tiket masuk standar Everland, sehingga tidak hanya menawarkan suasana horor, tetapi juga pengalaman interaktif yang lebih menyeluruh.

Kehadiran San menjadi salah satu daya tarik tambahan dalam perayaan 10 tahun zona horor tersebut. Pemilihan member ATEEZ ini juga memperkuat nuansa dramatis “Blood City Zero”, terutama dengan konsep visual yang menempatkannya sebagai figur sentral dalam dunia penuh ancaman dan kekacauan.

Dengan perpaduan tema zombie, pertunjukan langsung, misi interaktif, serta pesona San ATEEZ, “Blood City Zero: Hell Gate” diprediksi menjadi salah satu atraksi yang paling mencuri perhatian di Everland musim gugur ini.