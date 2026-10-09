San ATEEZ Angkat Bicara soal Rumor Kencan di Milan: “Kalau Sukses, Ya Begitu”

JawaPos.com – San ATEEZ jadi sorotan setelah rumor kencan yang sempat mencuat saat dirinya berada di Milan, Italia. Alih-alih menunjukkan kegelisahan, idol kelahiran 1999 tersebut justru menanggapi isu itu dengan santai ketika tampil dalam cuplikan terbaru program Salon Drip.

Menurut laporan Zapzee, San dan Wooyoung muncul dalam preview episode berikutnya Salon Drip. Dalam cuplikan tersebut, San mengatakan bahwa dirinya baru saja kembali dari Milan.

Jang Do Yeon kemudian menyinggung pemberitaan mengenai rumor kencan yang sebelumnya disebut telah diklarifikasi langsung oleh San.

Mendapat pertanyaan tersebut, San memberikan jawaban singkat dengan nada bercanda. Ia mengatakan, “Kalau sukses, mungkin memang begitulah,” yang langsung memancing tawa.

Wooyoung kemudian ikut menggoda rekannya dengan membayangkan San berjalan-jalan sambil berkata, “Tidak kenal saya?”

Rumor tersebut sebelumnya muncul setelah foto dan video San berjalan bersama seorang wanita di jalanan Milan beredar di berbagai komunitas online.

Situasi itu kemudian menimbulkan dugaan bahwa keduanya memiliki hubungan spesial, meski pihak agensi KQ Entertainment segera membantahnya.

KQ Entertainment menjelaskan bahwa wanita tersebut merupakan perwakilan dari sebuah merek lokal di Milan. Keduanya disebut sedang pergi membeli sejumlah barang yang diperlukan untuk jadwal San, sementara seorang manajer dan petugas keamanan lokal juga berada di sekitar mereka.

San sendiri sebelumnya telah menegaskan melalui platform komunikasi penggemar bahwa rumor tersebut tidak benar.