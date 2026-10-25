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Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 16.45 WIB

Sandra Hüller Bakal Muncul di Avengers: Doomsday, Tambah Deretan Bintang Besar Marvel

Sandra Huller. (Variety) - Image

Sandra Huller. (Variety)

JawaPos.com - Sandra Hüller dikabarkan akan tampil dalam film superhero Marvel Avengers: Doomsday.

Pemeran film Anatomy of a Fall tersebut bergabung dengan jajaran pemain bertabur bintang dalam proyek terbaru Marvel Cinematic Universe (MCU).

Kehadirannya menarik perhatian karena peran yang akan dimainkan masih dirahasiakan oleh pihak produksi.

Menurut laporan Variety, Sandra Hüller akan muncul dalam peran cameo di film yang disutradarai Anthony dan Joe Russo tersebut.

Kabar ini muncul ketika proses pascaproduksi Avengers: Doomsday tengah berlangsung menjelang jadwal penayangan pada 18 Desember 2026. Marvel Studios belum mengungkap identitas karakter yang akan diperankan Hüller.

Bergabungnya Hüller menambah daftar aktor ternama yang terlibat dalam film tersebut. Jajaran pemainnya mencakup Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Patrick Stewart, Ian McKellen, Tom Hiddleston, dan Channing Tatum.

Film ini juga menghadirkan Chris Evans yang kembali sebagai Steve Rogers serta Robert Downey Jr. dalam peran Victor von Doom, sosok antagonis yang dikenal sebagai Doctor Doom.

Meski identitas karakter Hüller belum dikonfirmasi, kabar casting tersebut memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar.

Editor: Novia Tri Astuti
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