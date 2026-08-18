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Risma Azzah Fatin
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.06 WIB

Marvel Resmi Umumkan Pemeran X-Men dan Jadwal Tayang dalam Perhelatan D23

Marvel umumkan pemeran X-Men terbaru (Instagram @entetaintmenttonight) - Image

Marvel umumkan pemeran X-Men terbaru (Instagram @entetaintmenttonight)

JawaPos.com – Marvel Studios mengungkap daftar pemeran utama dan tanggal perilisan film X-Men terbaru dalam acara D23: The Ultimate Disney Fan Event di Anaheim, California.

Dilansir dari laman The Express Tribune pada Minggu (16/8), Film yang menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Mei 2028.

Kit Connor akan memerankan Cyclops, Inde Navarrette sebagai Rogue, Christopher Abbott sebagai Profesor Xavier, serta Samara Weaving sebagai Emma Frost.

Maya Boyd dipercaya memerankan Storm, sedangkan Sadie Sink akan berperan sebagai Jean Grey dalam film yang menghadirkan para mutan ke dalam semesta Marvel yang lebih luas.

 Adam Driver juga bergabung sebagai Nathaniel Milbury, karakter yang dikenal sebagai penjahat super Marvel, Mr. Sinister.

Film tersebut akan disutradarai Jake Schreier, yang sebelumnya mengarahkan Thunderbolts pada 2025, sementara Marvel belum mengungkapkan informasi lebih lanjut mengenai alur ceritanya.

Pengumuman pemeran dilakukan pada Jumat, 14 Agustus, sebagai bagian dari Disney Entertainment Showcase di D23 yang berlangsung hingga Minggu di Anaheim Convention Center.

Acara tersebut menjadi ajang Disney untuk memperkenalkan berbagai proyek film, serial televisi, pengalaman hiburan, dan produk mendatang dari sejumlah divisi perusahaan.

Dengan tanggal rilis yang telah ditetapkan dan sejumlah pemeran utama yang dikonfirmasi, film X-Men terbaru kini menjadi salah satu proyek Marvel yang paling dinantikan menjelang debutnya pada 2028.

Editor: Hanny Suwindari
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