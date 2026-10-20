Cindy Crawford, Kaia dan Rande Gerber Ungkap Duka Mendalam Mengenai Kepergian Presley Gerber

Presley, Kaia Gerber, Cindy Crawford dan Rande Gerber (Instagram @okmagazin)
JawaPos.com – Supermodel Cindy Crawford dan putrinya, Kaia Gerber, akhirnya angkat bicara mengenai kepergian Presley Gerber yang meninggal dunia pada usia 27 tahun.
Dilansir dari laman USD Today pada Selasa (20/10), Melalui unggahan Instagram Cindy bersama suaminya, Rande Gerber, dan Kaia menyampaikan pernyataan duka serta mengenang Presley sebagai sosok penuh kasih yang telah memberikan kebahagiaan bagi keluarga selama 27 tahun.
Crawford dan Gerber mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan ungkapan belasungkawa dari kerabat, sahabat, serta masyarakat yang turut merasakan kehilangan tersebut.
Kaia Gerber turut menyampaikan penghormatan emosional kepada kakak laki-lakinya melalui rangkaian foto dan video kenangan masa kecil yang dibagikan di Instagram.
Model berusia 25 tahun tersebut mengenang Presley sebagai sosok yang sangat dicintainya dan menyebut perannya sebagai adik merupakan salah satu bagian paling berharga dalam hidupnya.
Sementara itu, Presley dikenal sebagai model yang pernah bekerja sama dengan sejumlah merek ternama, termasuk Dolce & Gabbana dan Calvin Klein, serta secara terbuka membagikan perjuangannya menghadapi masalah kesehatan mental dan kecanduan.
Menurut informasi yang disampaikan sebelumnya, Presley meninggal dunia pada 20 September di sebuah fasilitas rehabilitasi, sedangkan pihak kepolisian Santa Monica menyelidiki kasus tersebut sebagai dugaan overdosis tanpa indikasi tindak kejahatan.
Hingga laporan tersebut disusun, penyebab resmi kematiannya belum diumumkan oleh Kantor Pemeriksa Medis Wilayah Los Angeles.
Kepergian Presley meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, yang kini mengenang sosoknya melalui pesan penuh cinta sekaligus meminta masyarakat menghormati privasi mereka selama menjalani masa berkabung.
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Jawa Pos
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