Putra Cindy Crawford, Presley Gerber Meninggal Dunia Pada Usia 27 Tahun

JawaPos.com - Presley Gerber, putra model Cindy Crawford dan pengusaha Rande Gerber serta kakak aktris Kaia Gerber, meninggal dunia pada usia 27 tahun pada (20/9/2026) di sebuah fasilitas rehabilitasi di Santa Monica, California.

Dilansir dari laman People pada Selasa (22/9), Berdasarkan rekaman panggilan darurat kepolisian Santa Monica menerima laporan mengenai seseorang yang mengalami henti jantung di kawasan Berkeley Street, disusul informasi bahwa petugas pertolongan pertama menangani dugaan overdosis.

Polisi kemudian menyatakan bahwa kematian Presley sedang diselidiki sebagai dugaan overdosis, sementara tidak ditemukan indikasi tindak kejahatan dalam kasus tersebut.

Departemen Kepolisian Santa Monica menyebut petugas menemukan Presley dalam kondisi telah meninggal ketika tiba di fasilitas tersebut, sedangkan paramedis menyatakan kematiannya pukul 09.45 tanggal (20/9/2026).

Pemeriksa Medis Wilayah Los Angeles menyatakan autopsi telah dilakukan pada 21 September, tetapi penyebab dan cara kematian Presley belum ditentukan karena masih diperlukan pemeriksaan atau studi tambahan.

Kantor pemeriksa medis juga menegaskan bahwa penyelidikan masih berada pada tahap awal dan penetapan penyebab kematian dapat membutuhkan waktu beberapa bulan.

Sebelum meninggal, Presley diketahui pernah terbuka mengenai kesehatan mental dan pengalaman penyalahgunaan narkoba dalam sejumlah penampilan publik serta melalui media sosial.

Dalam penampilan publik terakhirnya pada 11 Juni di Malibu, California, Presley yang hadir bersama kedua orang tuanya berbicara mengenai tekanan hidup di bawah sorotan publik serta pentingnya bersikap jujur terhadap diri sendiri dan menjaga kebiasaan sehat.