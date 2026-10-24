Kabar Duka Seo Hyun Jin, Sang Ayah Berpulang Menjelang Drama Terbarunya Tayang

seo hyun jin (x @infodrakor_id)

JawaPos.com - Kabar duka dari Seo Hyun Jin. Sang ayah dilaporkan meninggal dunia, membawa kesedihan bagi bintang drama Dr. Romantic tersebut dan keluarganya. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pihak agensi yang menaungi sang aktris.

Menurut laporan Soompi, Management SOOP mengumumkan bahwa ayah Seo Hyun Jin telah meninggal dunia.

Pihak agensi menyampaikan bahwa Seo Hyun Jin bersama keluarganya sedang mempersiapkan prosesi pemakaman. Pada saat pernyataan tersebut disampaikan, tempat persemayaman jenazah belum disiapkan.

Kabar kehilangan ini menjadi momen sulit bagi Seo Hyun Jin yang selama ini dikenal lewat berbagai karya populer di industri hiburan Korea Selatan.

Meski demikian, pihak agensi tidak mengungkapkan secara terperinci penyebab maupun waktu pasti kepergian sang ayah.

Seo Hyun Jin memulai kariernya pada 2001 sebagai anggota girl group M.I.L.K. Sebelum dikenal luas sebagai aktris, ia terlebih dahulu meniti perjalanan di dunia musik.

Setelah beralih ke dunia akting, namanya semakin dikenal melalui sejumlah drama, termasuk Another Miss Oh, Dr. Romantic, The Beauty Inside, dan Why Her?.

Di tengah kabar duka tersebut, Seo Hyun Jin juga dijadwalkan kembali menyapa penonton melalui drama terbaru berjudul The Perfect Lie.

Drama bergenre thriller psikologis ini dibintangi Seo Hyun Jin bersama Yoo Yeon Seok dan dijadwalkan tayang perdana pada 30 Oktober 2026.