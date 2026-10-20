Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 23.38 WIB

Kabar Duka, Ibunda dari Son Naeun dikabarkan Tutup Usia

Son Naeun. (Soompi) - Image

Son Naeun. (Soompi)

JawaPos.com - Kabar duka datang dari aktris dan penyanyi asal Korea Son Naeun, dimana ibunda tercintanya dikabarkan telah meninggal dunia.

Dikutip dari Soompi, Selasa (20/10), agensi Son Naeun, J,WIDE-COMPANY, mengumumkan bahwa ibu dari aktris tersebut telah meninggal dunia di usia 57 tahun.

Son Naeun beserta adik perempuannya, seorang pegolf profesional bernama Son Sae Eun, saat ini tengah berduka di rumah duka yang berlokasi di Seoul.

Prosesi pemakaman sendiri dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober, dimana penggemar turut merasakan kesedihan

Aktris dan penyanyi asal Korea Selatan Son Na-eun lahir 10 Februari 1994,  ia juga debut sebagai anggota grup vokal wanita Korea Selatan, Apink.

Selain kegiatannya bersama grup tersebut, Son juga telah membintangi berbagai serial televisi, seperti The Great Seer (2012), My Kids Give Me a Headache (2012–2013).

Ia juga apik berperan dalam Second 20s (2015), Cinderella with Four Knights (2016), The Most Beautiful Goodbye (2017).

Aktingnya juga mencuri perhatian saat membintangi Dinner Mate (2020), Ghost Doctor (2022), Agency (2023), dan Romance in the House (2024).

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cindy Crawford, Kaia dan Rande Gerber Ungkap Duka Mendalam Mengenai Kepergian Presley Gerber - Image
Infotainment

Cindy Crawford, Kaia dan Rande Gerber Ungkap Duka Mendalam Mengenai Kepergian Presley Gerber

Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.13 WIB

Kabar Duka: Menteri Sosial Era SBY, Bachtiar Chamsyah Wafat  - Image
Nasional

Kabar Duka: Menteri Sosial Era SBY, Bachtiar Chamsyah Wafat 

Jumat, 25 September 2026 | 15.23 WIB

Kabar Duka, Peter Cullen Pengisi Suara Optimus Prime Tutup Usia  - Image
Infotainment

Kabar Duka, Peter Cullen Pengisi Suara Optimus Prime Tutup Usia 

Jumat, 4 September 2026 | 22.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore