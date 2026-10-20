Kabar Duka, Ibunda dari Son Naeun dikabarkan Tutup Usia

JawaPos.com - Kabar duka datang dari aktris dan penyanyi asal Korea Son Naeun, dimana ibunda tercintanya dikabarkan telah meninggal dunia.

Dikutip dari Soompi, Selasa (20/10), agensi Son Naeun, J,WIDE-COMPANY, mengumumkan bahwa ibu dari aktris tersebut telah meninggal dunia di usia 57 tahun.

Son Naeun beserta adik perempuannya, seorang pegolf profesional bernama Son Sae Eun, saat ini tengah berduka di rumah duka yang berlokasi di Seoul.

Prosesi pemakaman sendiri dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober, dimana penggemar turut merasakan kesedihan

Aktris dan penyanyi asal Korea Selatan Son Na-eun lahir 10 Februari 1994, ia juga debut sebagai anggota grup vokal wanita Korea Selatan, Apink.

Selain kegiatannya bersama grup tersebut, Son juga telah membintangi berbagai serial televisi, seperti The Great Seer (2012), My Kids Give Me a Headache (2012–2013).

Ia juga apik berperan dalam Second 20s (2015), Cinderella with Four Knights (2016), The Most Beautiful Goodbye (2017).