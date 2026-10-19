Park Seoyeon TUiDE Jadi Sorotan, Unggahan Media Sosial Lama Kembali Beredar

JawaPos.com - Park Seoyeon TUiDE jadi perbincangan di komunitas daring setelah sejumlah unggahan media sosial yang diduga berasal dari akun lamanya kembali beredar.
Menurut laporan allkpop, tangkapan layar aktivitas Instagram tersebut menarik perhatian pengguna internet dan memicu diskusi mengenai kehidupan Seoyeon sebelum debut sebagai idol.
Unggahan yang beredar disebut menampilkan gaya bahasa santai khas remaja, termasuk penggunaan slang dalam percakapan informal.
Sejumlah tangkapan layar juga memperlihatkan permintaan kepada kenalan untuk mengalihkan tiket konser Stray Kids.
Konten tersebut kemudian ramai dibahas di forum daring dan turut memengaruhi pencarian nama Seoyeon di sejumlah komunitas Korea.
Meski demikian, laporan tersebut menyebutkan bahwa banyak komentar tidak menganggap unggahan itu sebagai pelanggaran serius.
Sebagian netizen menilai isi postingan yang beredar lebih mencerminkan aktivitas media sosial biasa ketika seseorang masih remaja, bukan tindakan yang dapat disamakan dengan tuduhan serius seperti kekerasan di sekolah atau pelanggaran hukum.
Perbincangan ini turut menarik perhatian karena Seoyeon merupakan adik perempuan Jihyo, leader TWICE. Sejak diperkenalkan sebagai anggota TUiDE, Seoyeon telah mendapat perhatian publik berkat hubungan keluarganya dengan salah satu idol K-pop ternama.
Popularitas tersebut membuat aktivitas dan informasi mengenai masa lalunya lebih mudah menjadi bahan pembicaraan di internet.
TUiDE sendiri merupakan girl group beranggotakan tujuh orang yang debut di bawah label ABD, bagian dari HYBE, pada Agustus 2026 melalui mini album TUNE & PLAY.
Sebagai grup pendatang baru, TUiDE masih membangun identitas dan basis penggemarnya di tengah persaingan industri K-pop yang ketat.
Hingga laporan tersebut diterbitkan, pembahasan mengenai Seoyeon masih berpusat pada unggahan lama yang beredar di internet.
Tidak ada indikasi dalam laporan itu bahwa postingan tersebut membuktikan pelanggaran serius.
Peristiwa ini kembali menunjukkan bagaimana aktivitas media sosial sebelum debut dapat menjadi sorotan, sekaligus mengingatkan pentingnya membedakan fakta yang terverifikasi dari spekulasi di komunitas daring.
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Jawa Pos
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