Benarkah 1500 Hijriah Akan Terjadi Kiamat?

Ilustrasi bumi bulat dan berputar pada porosnya. (Pinterest)
JawaPos.com - Kabar tentang Hari Kiamat yang disebut-sebut akan terjadi pada 1500 Hijriah dan menjadi perbincangan netizen di media sosial setelah diunggah sejumlah pengguna media sosial. Bahkan, sejumlah narasi menyebut usia umas Islam tidak akan sampai 1500 Hijriah.
Narasi tersebut memancing rasa penasaran sekaligus kekhawatiran sebagian masyarakat, terutama umat Islam yang ingin mengetahui apakah kabar itu memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agamanya.
Sejumlah unggahan di media sosial kerap mengaitkan pergantian tahun Hijriah dengan tanda-tanda akhir zaman. Ada pula narasi yang menyebut usia dunia dapat diperkirakan berdasarkan hitungan tahun tertentu. Namun, benarkah tahun 1500 Hijriah merupakan batas akhir kehidupan manusia di bumi?
Dalam ajaran Islam, tidak ada dasar yang dapat memastikan bahwa kiamat akan terjadi tepat pada 1500 Hijriah. Karena itu, informasi yang beredar perlu ditelaah secara kritis agar tidak menimbulkan kesimpulan keliru mengenai perkara gaib.
Kepastian waktu terjadinya kiamat merupakan perkara gaib yang tidak diketahui manusia. Alquran menegaskan bahwa pengetahuan mengenai Hari Kiamat berada di sisi Allah SWT.
Dalam Surah Al-A'raf ayat 187, Allah menjelaskan bahwa pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat hanya berada di sisi-Nya. Bahkan, Nabi Muhammad SAW juga tidak dapat menyebutkan secara pasti kapan peristiwa terbesar perjalanan manusia tersebut akan datang.
Ayat itu menjadi pengingat bahwa manusia tidak memiliki dasar untuk menetapkan tanggal, tahun, maupun periode tertentu sebagai waktu pasti terjadinya kiamat.
Dengan demikian, klaim bahwa kiamat akan terjadi pada 1500 Hijriah tidak bisa langsung dianggap sebagai kebenaran hanya karena disampaikan berulang kali atau menjadi viral di media sosial.
Perbincangan mengenai 1500 Hijriah dapat muncul dari penafsiran terhadap sejumlah riwayat, perkiraan tentang usia dunia, hingga perhitungan yang beredar di kalangan masyarakat.
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