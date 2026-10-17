Hampir 20 Tahun Bersahabat, Selena Gomez Ungkap Alasan Mempercayai Saran Taylor Swift

selena gomez (x @selenagomezbr)

JawaPos.com - Selena Gomez ungkapkan bahwa sahabat lamanya, Taylor Swift, justru menjadi sosok yang lebih tepat untuk dimintai nasihat tentang pernikahan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Selena menghadiri acara Rare Impact Fund Benefit keempat di Los Angeles pada 14 Oktober 2026.

Momen itu menarik perhatian karena keduanya kini sama-sama telah menikah, setelah bertahun-tahun saling mendukung dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan karier.

Menurut laporan People, Selena mendapat pertanyaan dari Entertainment Tonight mengenai apakah dirinya pernah memberikan nasihat pernikahan kepada Taylor.

Selena menjawab, “Aku tidak perlu melakukannya!” Ia kemudian menjelaskan bahwa Taylor mungkin justru menjadi orang terbaik untuk memberikan nasihat kepadanya.

Jawaban tersebut menunjukkan kedekatan mereka yang tetap terjaga meskipun kini sama-sama memasuki fase kehidupan baru.

Selena menikah dengan produser musik Benny Blanco pada 27 September 2025 di Santa Barbara, California. Pada September 2026, pasangan tersebut merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka dengan menikmati potongan kue pernikahan yang disimpan sejak hari istimewa itu.

Sementara itu, Taylor menikah dengan pemain NFL Travis Kelce pada 3 Juli 2026. Kedua sahabat ini juga hadir di pernikahan masing-masing dan memberikan dukungan dalam momen penting tersebut.

Persahabatan Selena dan Taylor telah terjalin sejak masa remaja mereka, ketika keduanya pernah menjalin hubungan dengan Nick Jonas dan Joe Jonas.

Dalam sebuah wawancara pada 2025, Selena pernah mengatakan bahwa salah satu hal terbaik yang ia dapatkan dari hubungan masa lalu tersebut adalah persahabatannya dengan Taylor.

Keduanya terus saling mendukung melewati berbagai perubahan hidup, termasuk perjalanan karier, hubungan asmara, dan kini kehidupan pernikahan.

Dukungan Taylor juga terlihat ketika Selena menikah dengan Benny Blanco. Taylor hadir dalam acara tersebut dan dilaporkan menyampaikan pidato bersama Ed Sheeran saat resepsi.

Selena kemudian mengungkapkan rasa syukurnya karena Taylor tetap berada di sisinya setelah hampir dua dekade bersahabat. Sebaliknya, Selena dan Benny juga menghadiri pernikahan Taylor dan Travis pada Juli 2026.