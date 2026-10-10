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Risma Azzah Fatin
Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.57 WIB

Taylor Swift Bawa Lelucon Terapis Putus Cinta yang Dialami Dakota Johnson dalam Monolog SNL

Dakota Johnson dan Taylor Swift (Variety) - Image

Dakota Johnson dan Taylor Swift (Variety)

JawaPos.com – Taylor Swift mengejutkan penonton dengan muncul dalam monolog pembukaan Dakota Johnson di acara “Saturday Night Live” (SNL) sebagai sosok yang disebut Johnson sebagai terapisnya setelah mengalami kegagalan hubungan.

Dilansir dari laman Variety pada Rabu (7/10), Swift kemudian bercanda bahwa Johnson sebenarnya bukan pasiennya, melainkan sering datang ke rumahnya sambil membawa botol anggur kosong dan bercerita tentang masalah percintaan.

Diketahui bahwa Swift dan Johnson melanjutkan lelucon tersebut dengan Swift yang mengaku akan memberikan Pedialyte dan meminta petugas keamanannya mengantar Johnson pulang setelah menginap.

Johnson kemudian kembali membahas kehidupan asmaranya dan mengatakan bahwa berkencan dengan musisi merupakan bentuk pelayanan publik karena dapat menghemat pengeluaran perempuan untuk obat antidepresan.

Saat menyebut sejumlah wilayah yang dianggap mendapat manfaat dari pengalaman kencannya, Johnson menambahkan “Cleveland”, yang menjadi referensi terhadap Travis Kelce, kekasih Swift yang berasal dari Ohio dan bermain untuk Kansas City Chiefs.

Swift langsung menyambut penyebutan tersebut dengan penuh semangat, bahkan berteriak bahwa hari itu merupakan hari ulang tahun Kelce, meski Johnson sebelumnya mengatakan ulang tahunnya akan tiba tengah malam.

Kemunculan Swift menjadi salah satu momen utama episode SNL tersebut dan memperkuat kedekatannya dengan Johnson setelah keduanya terlibat dalam video musik “Patient Zero”.

Pada akhir acara, Swift kembali menunjukkan dukungannya kepada Johnson dengan membawa kue ulang tahun saat sesi ucapan selamat malam.

Penampilan tersebut menjadi kemunculan Swift di SNL setelah terakhir kali hadir pada Oktober 2023 dan menjadi kameo terbarunya setelah sebelumnya tampil dalam monolog serta beberapa sketsa acara tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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