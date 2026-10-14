Taylor Swift Kembali Cetak Prestasi, “Patient Zero” Kokoh di Puncak Tangga Lagu Billboard

JawaPos.com - Taylor Swift buktikan dominasinya di industri musik global. Ia berhasil mempertahankan posisi nomor satu Billboard Hot 100 selama dua pekan berturut-turut melalui single terbarunya, “Patient Zero”.

Pencapaian tersebut semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu musisi paling berpengaruh di dunia, sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme pendengar terhadap karya-karya terbarunya.

Menurut laporan Variety, “Patient Zero” merupakan single utama dari album The Life of a Showgirl: The Encore. Lagu ini menjadi salah satu dari empat lagu baru yang dimasukkan dalam edisi tambahan album tersebut.

Meski jumlah streaming resminya mengalami penurunan sekitar 50 persen dibandingkan pekan sebelumnya, dengan total 17,4 juta streaming, lagu ini tetap mampu mempertahankan posisi teratas Billboard Hot 100.

Keberhasilan tersebut juga menambah catatan prestasi Taylor Swift di tangga lagu bergengsi Amerika Serikat. “Patient Zero” menjadi lagu nomor satu ke-16 sepanjang kariernya di Billboard Hot 100.

Selain itu, dengan total 51 pekan yang dihabiskan di posisi puncak sepanjang kariernya, Taylor kini menempati peringkat kelima dalam daftar musisi dengan akumulasi minggu terbanyak di posisi nomor satu. Ia berada di bawah Mariah Carey, Rihanna, The Beatles, dan Drake.

Tak hanya single utamanya, album The Life of a Showgirl: The Encore juga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian Taylor.

Edisi tambahan tersebut menghadirkan empat lagu baru, yakni “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Babylon”, dan “Pink Clouding”.

Peluncuran materi baru ini memperpanjang perhatian publik terhadap album tersebut dan menunjukkan bagaimana perilisan ulang dengan tambahan lagu dapat kembali menggerakkan popularitas sebuah karya.

Prestasi Taylor Swift ini sekaligus memperlihatkan ketatnya persaingan di industri musik internasional. Bertahan di posisi puncak selama dua pekan bukan perkara mudah, terutama ketika lagu-lagu baru dari berbagai musisi terus bersaing memperebutkan perhatian pendengar.

Keberhasilan “Patient Zero” menunjukkan bahwa dukungan penggemar dan daya tarik katalog musik Taylor masih menjadi kekuatan besar dalam menentukan pergerakan tangga lagu.

Dengan pencapaian terbaru ini, Taylor Swift kembali menambah babak penting dalam perjalanan kariernya.