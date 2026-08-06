Dayoung WJSN Gandeng Jay Park di Single Kolaborasi 'FLIRTY', Tampilkan Warna Musik Baru

dayoung dan jay park ( x @kchartsmaster)
JawaPos.com - Dayoung dari WJSN menyapa penggemar dengan karya terbaru. Penyanyi besutan Starship Entertainment itu resmi merilis single kolaborasi berjudul "FLIRTY" bersama Jay Park, yang tersedia di berbagai platform musik mulai pukul 18.00 KST pada 4 Agustus.
Menurut dispatch, "FLIRTY" menjadi single kolaborasi pertama Dayoung sejak debutnya sekaligus lagu baru yang dirilis sekitar empat bulan setelah single keduanya, "What's a Girl to Do", yang meluncur pada April lalu.
Lewat proyek ini, Dayoung menunjukkan perkembangan musikal yang semakin matang sebagai solois.
Dayoung juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu tersebut. Ia berpartisipasi dalam penulisan lirik dan komposisi "FLIRTY", sehingga karya ini merepresentasikan warna musik yang lebih personal.
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Kehadiran Jay Park sebagai rekan kolaborasi pun memberikan sentuhan baru yang memperkuat karakter lagu.
"FLIRTY" mengangkat kisah tentang debaran hati saat sebuah hubungan baru mulai tumbuh.
Vokal khas Dayoung berpadu dengan gaya bernyanyi dan rap Jay Park yang modern, menciptakan harmoni yang segar sekaligus menghadirkan nuansa romantis yang ringan dan mudah dinikmati.
Starship Entertainment menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat identitas Dayoung sebagai artis solo.
Agensi juga mengajak penggemar untuk menantikan perjalanan musikal Dayoung yang akan terus berkembang melalui berbagai karya di masa mendatang.
Single "FLIRTY" dirilis pada 4 Agustus di seluruh platform musik digital.
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