Jay Park dan Brian Ortega Akhirnya Berdamai Setelah Insiden Tamparan 6 Tahun Lalu 

jay park dan brian ortega (zapzee.net)

JawaPos.com – Jay Park dan Brian Ortega kembali bertemu setelah insiden yang melibatkan keduanya enam tahun lalu.

Menurut laporan Zapzee, Ortega membagikan foto bersama Jay Park di media sosial pada 28 September 2026, memperlihatkan keduanya berdiri berdampingan sambil merangkul bahu satu sama lain sebagai tanda bahwa konflik masa lalu telah diselesaikan.

Dalam unggahan tersebut, Ortega menuliskan pesan singkat, “Squashed it. All respect,” yang menunjukkan bahwa keduanya telah berdamai.

Jay Park kemudian meninggalkan komentar di unggahan tersebut dengan menyampaikan bahwa masalah di antara mereka telah selesai dan tetap memberikan penghormatan kepada Ortega.

Perselisihan keduanya bermula pada Maret 2020 dalam ajang UFC 248 di Las Vegas. Saat itu, Jay Park menjadi penerjemah bagi sahabatnya, petarung MMA Jung Chan Sung atau yang dikenal sebagai The Korean Zombie.

Ortega kemudian menghampiri Park dan menamparnya setelah salah memahami pernyataan yang diterjemahkan Park terkait rivalitasnya dengan Jung Chan Sung.

Jay Park kemudian pernah membahas insiden tersebut dalam program MBC Radio Star. Ia mengungkapkan bahwa tamparan tersebut membuat rahangnya sedikit bergeser hingga gigi gerahamnya tidak dapat bertemu dengan baik selama sekitar satu bulan.

Meski sempat marah, Park mengatakan dirinya memilih untuk tidak terus menghabiskan energi pada konflik tersebut dan melanjutkan kehidupannya.

Ortega sebelumnya juga telah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa masalah tersebut telah selesai.

Setelah bertahun-tahun berlalu, pertemuan terbaru mereka memperlihatkan perubahan hubungan yang cukup berbeda dari insiden pada 2020.

Foto keduanya yang tersenyum sambil merangkul bahu menjadi tanda bahwa konflik lama tersebut kini telah ditinggalkan.

Pertemuan ini juga menjadi penutup dari perselisihan yang sempat menjadi perhatian penggemar K-pop dan MMA.

Jay Park sendiri dikenal memiliki hubungan dekat dengan Jung Chan Sung, sementara Brian Ortega merupakan salah satu petarung UFC yang pernah menjadi rival The Korean Zombie.