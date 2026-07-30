Jay Park Umumkan Encore Concert "THE REPLAY" di Seoul, Digelar Selama Dua Hari 

Jay Park (x @ytzem)

JawaPos.com - Jay Park kembali menyapa para penggemarnya di Korea Selatan melalui konser encore berjudul "2026 JAY PARK WORLD TOUR SERENADES & BODY ROLLS IN SEOUL : THE REPLAY".

Konser tersebut akan digelar selama dua hari, yakni 29 dan 30 Agustus, di Jamsil Indoor Gymnasium, Seoul. Ini menjadi penampilan domestik pertamanya dalam sekitar satu tahun tiga bulan.

Dikutip dari allkpop, konser encore ini menjadi hadiah spesial bagi para penggemar setelah suksesnya rangkaian tur dunia "SERENADES & BODY ROLLS".

Melalui pertunjukan berjudul "THE REPLAY", Jay Park akan kembali membawakan lagu-lagu favorit serta menghadirkan pengalaman konser yang lebih dekat dan berkesan bagi penonton di kampung halamannya.

Agensi menyebut konser ini sebagai kesempatan bagi penggemar yang belum sempat menyaksikan tur sebelumnya untuk menikmati kembali energi panggung Jay Park.