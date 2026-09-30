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Leni Setya Wati
Rabu, 30 September 2026 | 22.27 WIB

Yoona Diseret dalam Konten AI Palsu, SM Entertainment Siapkan Langkah Hukum

yoona (x @infodrakor_id)

JawaPos.com – Yoona jadi sasaran konten digital palsu setelah sebuah foto hasil manipulasi AI yang menampilkan dirinya seolah sedang hamil kembali beredar di internet.

Menurut laporan Zapzee, kemunculan kembali gambar tersebut memicu kekhawatiran dan kemarahan penggemar karena foto itu dibuat seakan-akan menggambarkan momen pribadi Yoona bersama seorang pria.

Dalam gambar tersebut, wajah Yoona ditempelkan pada sosok perempuan dengan perut yang dibuat tampak seperti sedang hamil.

Sementara itu, seorang pria yang berada di sampingnya terlihat meletakkan tangan di bagian perut perempuan tersebut sehingga menciptakan kesan seperti foto pengumuman kehamilan. Gambar tersebut bukan merupakan foto asli Yoona.

Foto manipulasi itu sebenarnya telah beredar sejak Juni lalu dan kembali muncul di berbagai komunitas daring serta media sosial.

Sejumlah pengguna yang tidak mengetahui bahwa gambar tersebut merupakan hasil rekayasa AI bahkan sempat menganggapnya sebagai foto sungguhan, sehingga menimbulkan spekulasi mengenai kehidupan pribadi sang aktris.

Tidak ada pengumuman dari Yoona mengenai kehamilan maupun foto asli yang memperlihatkan dirinya dalam situasi tersebut.

Kemunculan konten seperti ini kembali menyoroti persoalan penyalahgunaan teknologi AI untuk membuat gambar yang dapat menyesatkan publik sekaligus merugikan figur publik.

SM Entertainment sebelumnya telah menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap berbagai konten bermasalah yang menargetkan artis-artis di bawah naungannya.

Agensi menyebut telah mengumpulkan bukti terkait penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, serangan pribadi, hingga pelanggaran privasi, termasuk konten manipulatif seperti deepfake.

Kasus yang menimpa Yoona menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi AI juga dapat disalahgunakan untuk menciptakan informasi visual yang tampak meyakinkan.

Di tengah kembali beredarnya foto tersebut, penggemar menyerukan agar publik tidak ikut menyebarkan konten yang belum terverifikasi dan tetap menghormati privasi Yoona sebagai figur publik.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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