Tuai Kebahagiaan, Komedian Kim Hae Jun dan Kim Seung Hye Resmi jadi Orang Tua

Kim Hae Jun dan Kim Seung Hye. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Belakangan ini, kabar bahagia datang dari komedian asal Korea Kim Hae Jun dan Kim Seung Hye, dimana mereka telah resmi menjadi orang tua.
Dilansir dari Soompi, Rabu (30/9), melalui media sosial, Kim Seung Hye mengumumkan kelahiran putri mereka, yang membuat penggemar turut bahagia.
Ia terlihat mengunggah dua foto yang diambil di ruang pemulihan tak lama setelah proses persalinan.
Kim Seung Hye tampak diliputi kebahagiaan sebagai seorang ibu sembari menggendong putrinya, disambut antusias penggemar.
Sang suami, Kim Hae Jun, juga terlihat berdiri di sampingnya sambil menatap putri mereka dengan ekspresi wajah yang penuh rasa bangga.
Menariknya, Kim Seung Hye mengungkapkan perasaannya dengan berkata, "Doongyi (nama panggilan bayi kami) lahir pagi ini.”
“Saya berhasil menjalani persalinan normal, menurut kalian, wajahnya lebih mirip siapa?" Ia menambahkan, "Saya sangat terharu karena kami telah menjadi orang tua,” tulisnya.
Ia juga bertekad akan membesarkannya dengan penuh kasih sayang, yang makin membuat gemas penggemar setianya.
Lahir pada tahun 1987, Kim Seung Hye memulai debutnya sebagai komedian melalui SBS pada tahun 2007.
Kabarnya, ia menikah dengan sesama komedian yang juga seusia dengannya, Kim Hae Jun, pada bulan Oktober 2024 dan mengumumkan kehamilannya pada bulan Mei lalu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022