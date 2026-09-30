Tuai Kebahagiaan, Komedian Kim Hae Jun dan Kim Seung Hye Resmi jadi Orang Tua

JawaPos.com - Belakangan ini, kabar bahagia datang dari komedian asal Korea Kim Hae Jun dan Kim Seung Hye, dimana mereka telah resmi menjadi orang tua.

Dilansir dari Soompi, Rabu (30/9), melalui media sosial, Kim Seung Hye mengumumkan kelahiran putri mereka, yang membuat penggemar turut bahagia.

Ia terlihat mengunggah dua foto yang diambil di ruang pemulihan tak lama setelah proses persalinan.

Kim Seung Hye tampak diliputi kebahagiaan sebagai seorang ibu sembari menggendong putrinya, disambut antusias penggemar.

Sang suami, Kim Hae Jun, juga terlihat berdiri di sampingnya sambil menatap putri mereka dengan ekspresi wajah yang penuh rasa bangga.

Menariknya, Kim Seung Hye mengungkapkan perasaannya dengan berkata, "Doongyi (nama panggilan bayi kami) lahir pagi ini.”

“Saya berhasil menjalani persalinan normal, menurut kalian, wajahnya lebih mirip siapa?" Ia menambahkan, "Saya sangat terharu karena kami telah menjadi orang tua,” tulisnya.

Ia juga bertekad akan membesarkannya dengan penuh kasih sayang, yang makin membuat gemas penggemar setianya.

Lahir pada tahun 1987, Kim Seung Hye memulai debutnya sebagai komedian melalui SBS pada tahun 2007.