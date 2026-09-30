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Leni Setya Wati
Rabu, 30 September 2026 | 21.17 WIB

Kim Seung Hye Melahirkan Anak Pertama, Ungkap Bahagia Jadi Ibu

kim seung hye dan hae jun (x @soompi) - Image

kim seung hye dan hae jun (x @soompi)

JawaPos.com – Kabar bahagia dariKim Hae Jun dan Kim Seung Hye. Menurut laporan Soompi, keduanya telah menyambut kelahiran anak pertama mereka pada 29 September 2026.

Kim Seung Hye membagikan kabar tersebut melalui media sosial sekaligus mengungkap kebahagiaannya setelah resmi menjadi seorang ibu.

Kim Seung Hye mengungkapkan bahwa bayi yang selama masa kehamilan memiliki panggilan “Doongyi” telah lahir pada pagi hari. Ia juga menyebut dirinya berhasil menjalani persalinan secara normal.

Dalam unggahan tersebut, Kim Seung Hye membagikan foto dirinya menggendong sang buah hati, sementara Kim Hae Jun terlihat berada di sampingnya dengan penuh kebahagiaan.

“Doongyi kami lahir pagi ini. Saya berhasil melahirkan secara normal,” tulis Kim Seung Hye dalam unggahannya.

Ia juga mengungkapkan rasa haru karena kini dirinya dan Kim Hae Jun telah menjadi orang tua serta berjanji akan membesarkan putri mereka dengan penuh kasih sayang.

Kim Hae Jun dan Kim Seung Hye merupakan pasangan komedian kelahiran 1987. Keduanya menikah pada Oktober 2024 setelah menjalani hubungan asmara selama sekitar satu tahun.

Kabar kehamilan Kim Seung Hye kemudian diumumkan pasangan tersebut pada Mei 2026 dan mendapat banyak ucapan selamat dari penggemar maupun rekan sesama artis.

Kim Seung Hye memulai karier sebagai komedian melalui SBS pada 2007 dan kemudian aktif dalam sejumlah program komedi, termasuk Gag Concert.

Sementara itu, Kim Hae Jun memulai debutnya melalui Comedy Big League pada 2018 dan dikenal luas melalui berbagai konten komedi di televisi maupun YouTube, termasuk karakter Choi Jun.

Editor: Hanny Suwindari
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