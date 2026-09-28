Lee Chang Sub BTOB Minta Maaf Usai Komentar soal Sampah Picu Kontroversi 

Lee chang sub (x @your_favored)

JawaPos.com – Lee Chang Sub BTOB sampaikan permintaan maaf setelah komentarnya dalam sebuah acara web memicu perdebatan di kalangan penonton.

Menurut laporan allkpop, kontroversi bermula dari episode ke-79 Open for Business yang membahas kisah pasangan muda dan persoalan ketika sang pacar meminta pasangannya membuang sampah pribadi dari mobil.

Dalam episode yang dirilis pada 17 September tersebut, diceritakan seorang pria selalu menjemput dan mengantar kekasihnya saat berkencan. Namun, ia juga beberapa kali memberikan gelas kopi dan botol air bekas kepada sang kekasih untuk dibuang.

Awalnya permintaan tersebut dibiarkan, tetapi sang perempuan kemudian meminta pacarnya membuang sendiri sampah yang berasal dari minumannya.

Para panelis kemudian memberikan pandangan berbeda mengenai persoalan tersebut. Lee Chang Sub cenderung bersimpati kepada sang pria dan mempertanyakan sikap perempuan dalam cerita itu.

Ia bahkan menggunakan sejumlah ungkapan keras serta berandai-andai mengenai bagaimana sang perempuan akan bereaksi jika pacarnya berhenti menjemputnya.

Kim Won Hoon mengambil pandangan berbeda dengan menilai bahwa seseorang seharusnya bertanggung jawab atas sampah pribadinya sendiri. Perbedaan pendapat tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan di dunia maya.

Sebagian penonton mengkritik sang pria karena meminta pasangannya membuang sampah pribadinya, sedangkan lainnya menilai membantu pasangan dalam hal kecil dapat menjadi bentuk perhatian.

Di tengah kontroversi yang terus berlangsung, Lee Chang Sub akhirnya menyampaikan refleksi melalui platform komunikasi penggemar pada 22 September. Ia mengakui merasa telah melewati batas ketika menjalani sejumlah jadwal belakangan ini.

Lee juga menyebut dirinya terlalu fokus untuk tampil lebih baik, lebih menghibur, dan lebih berkesan hingga menjadi terbiasa dengan ungkapan yang terlalu provokatif.

Lee Chang Sub kemudian berjanji untuk kembali pada pola pikir sebelumnya dan lebih berhati-hati dalam menyampaikan perkataan maupun mengekspresikan diri.