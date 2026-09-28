Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Senin, 28 September 2026 | 17.31 WIB

Lee Chang Sub BTOB Minta Maaf Usai Komentar soal Sampah Picu Kontroversi 

Lee chang sub (x @your_favored)

JawaPos.com – Lee Chang Sub BTOB sampaikan permintaan maaf setelah komentarnya dalam sebuah acara web memicu perdebatan di kalangan penonton.

Menurut laporan allkpop, kontroversi bermula dari episode ke-79 Open for Business yang membahas kisah pasangan muda dan persoalan ketika sang pacar meminta pasangannya membuang sampah pribadi dari mobil.

Dalam episode yang dirilis pada 17 September tersebut, diceritakan seorang pria selalu menjemput dan mengantar kekasihnya saat berkencan. Namun, ia juga beberapa kali memberikan gelas kopi dan botol air bekas kepada sang kekasih untuk dibuang.

Awalnya permintaan tersebut dibiarkan, tetapi sang perempuan kemudian meminta pacarnya membuang sendiri sampah yang berasal dari minumannya.

Para panelis kemudian memberikan pandangan berbeda mengenai persoalan tersebut. Lee Chang Sub cenderung bersimpati kepada sang pria dan mempertanyakan sikap perempuan dalam cerita itu.

Ia bahkan menggunakan sejumlah ungkapan keras serta berandai-andai mengenai bagaimana sang perempuan akan bereaksi jika pacarnya berhenti menjemputnya.

Kim Won Hoon mengambil pandangan berbeda dengan menilai bahwa seseorang seharusnya bertanggung jawab atas sampah pribadinya sendiri. Perbedaan pendapat tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan di dunia maya.

Sebagian penonton mengkritik sang pria karena meminta pasangannya membuang sampah pribadinya, sedangkan lainnya menilai membantu pasangan dalam hal kecil dapat menjadi bentuk perhatian.

Di tengah kontroversi yang terus berlangsung, Lee Chang Sub akhirnya menyampaikan refleksi melalui platform komunikasi penggemar pada 22 September. Ia mengakui merasa telah melewati batas ketika menjalani sejumlah jadwal belakangan ini.

Lee juga menyebut dirinya terlalu fokus untuk tampil lebih baik, lebih menghibur, dan lebih berkesan hingga menjadi terbiasa dengan ungkapan yang terlalu provokatif.

Lee Chang Sub kemudian berjanji untuk kembali pada pola pikir sebelumnya dan lebih berhati-hati dalam menyampaikan perkataan maupun mengekspresikan diri.

Meski telah menyampaikan penyesalan, perdebatan mengenai komentarnya masih berlanjut, dengan penonton memberikan pandangan berbeda mengenai persoalan yang bermula dari hal sederhana tersebut.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Minta Maaf Soal Pernyataan Kehidupan Normal saat Karhutla, Kepala BNPB: Bukan Begitu Maksud Saya - Image
Nasional

Minta Maaf Soal Pernyataan Kehidupan Normal saat Karhutla, Kepala BNPB: Bukan Begitu Maksud Saya

Sabtu, 26 September 2026 | 04.11 WIB

Tanpa Disadari, 10 Kebiasaan Minta Maaf Ini Bisa Mengikis Harga Diri - Image
Kepribadian

Tanpa Disadari, 10 Kebiasaan Minta Maaf Ini Bisa Mengikis Harga Diri

Jumat, 25 September 2026 | 23.07 WIB

Viral Babinsa Debat dengan Satpol PP Saat Razia, Dandim Samarinda Minta Maaf - Image
Berita Daerah

Viral Babinsa Debat dengan Satpol PP Saat Razia, Dandim Samarinda Minta Maaf

Kamis, 24 September 2026 | 02.17 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore