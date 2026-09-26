Dok2 dan Lee Hi Makin Mesra, Ucapan “Thank You for Being Born” Jadi Sorotan 

JawaPos.com – Hubungan Dok2 dan Lee Hi jadi perhatian setelah rapper tersebut menunjukkan kasih sayang secara terbuka di hari ulang tahun sang kekasih.
Menurut laporan allkpop, Dok2 membagikan sejumlah foto dan video bersama Lee Hi sekaligus menuliskan pesan romantis untuk merayakan ulang tahun penyanyi tersebut.
Dalam unggahannya, Dok2 menyebut Lee Hi sebagai “my beautiful love” dan “my lady”. Ia juga mengumumkan perilisan lagu khusus berjudul You Are My Hi yang diberikan secara gratis melalui YouTube.
Pesan tersebut ditutup dengan ungkapan penuh kasih, termasuk ucapan terima kasih karena Lee Hi telah lahir serta pernyataan cintanya kepada sang kekasih.
Tak hanya melalui kata-kata, Dok2 juga memperlihatkan kedekatan mereka lewat foto-foto yang dibagikan di media sosial.
Salah satu foto memperlihatkan keduanya berpose dengan wajah berdekatan, sementara foto lainnya menunjukkan Lee Hi mencium pipi Dok2.
Kemesraan tersebut kembali memperlihatkan keduanya semakin terbuka mengenai hubungan mereka.
Sebelumnya, Dok2 dan Lee Hi juga menjadi sorotan ketika tampil bersama di SUPER CONCERT: SPECIAL di Ulaanbaatar, Mongolia, pada 19 September.
Saat itu, Dok2 menggandeng tangan Lee Hi, berlutut sambil bernyanyi untuknya, dan memperkenalkan sang penyanyi sebagai “my lady”. Momen tersebut kemudian ramai dibicarakan karena dinilai memiliki nuansa seperti sebuah lamaran.
Dok2 dan Lee Hi sendiri telah mengonfirmasi hubungan mereka pada Maret 2026. Keduanya diketahui telah menjalin hubungan setelah sebelumnya memiliki kedekatan melalui berbagai proyek musik.
Pada tahun yang sama, mereka juga mendirikan label 808 HI RECORDINGS dan merilis lagu duet You & Me yang mengangkat kisah hubungan keduanya.
Dengan semakin seringnya Dok2 dan Lee Hi membagikan momen bersama, perhatian publik terhadap hubungan mereka pun terus berlanjut.
Meski rumor pernikahan sempat muncul setelah aksi Dok2 di atas panggung, kabar tersebut sejauh ini masih sebatas spekulasi dan belum menjadi pengumuman resmi mengenai rencana pernikahan keduanya.
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