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Meuthia Nabila
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.37 WIB

Tinggal Menghitung Hari, Seluruh Tur Dunia Lee Hi Tahun 2026 Dibatalkan Termasuk ke Jakarta

Tur konser Lee Hi dibatalkan termasuk di Jakarta / Foto : Instagram Lee Hi

 

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari solois berbakat Lee Hi, karena tur dunia yang akan datang telah dibatalkan sepenuhnya.
 
Konser Lee Hi yang bertajuk, 'Lee Hi & 808 HI RECORDINGS World Tour 2026' dibatalkan, hanya empat hari sebelum jadwal konser pertama.
 
Menurut MyDaily pada tanggal 4 Agustus, seluruh pertunjukan untuk 'Lee Hi & 808 HI RECORDINGS World Tour 2026' yang dijadwalkan pada bulan Agustus dan September telah dibatalkan.
 
Laporan tersebut menyatakan, bahwa pihak Lee Hi menerima pemberitahuan secara sepihak dari penyelenggara tur.
 
Pemberitahuan tersebut berupa pembatalan konser dan pengembalian dana tiket bagi para penonton. 
 
Agensi Lee Hi telah mengumumkan rencana untuk menempuh jalur hukum terkait masalah ini. 
 
Sementara pihak penyelenggara, belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pembatalan konser secara sepihak.
 
Tur tersebut awalnya dijadwalkan dimulai di Singapura pada tanggal 8 Agustus, sebelum berlanjut ke sembilan kota lainnya seperti Jakarta, Manila, Hong Kong, Bangkok, Taiwan, Sydney, Brisbane, Melbourne, dan Auckland.
 
Dikutip dari Allkpop, awal tahun ini Lee Hi ikut mendirikan 808 HI RECORDINGS dengan rapper Dok2. 
 
Pasangan ini juga menjadi berita utama, setelah terungkap bahwa mereka telah menjalin hubungan selama lima tahun terakhir.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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