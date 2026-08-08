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Leni Setya Wati
Minggu, 9 Agustus 2026 | 06.03 WIB

Tur Dunia Lee Hi di 10 Kota Resmi Dibatalkan, Agensi Tempuh Jalur Hukum

lee hi (x @revistakoreain)

 

 
JawaPos.com - Penyanyi solo Lee Hi dipastikan tidak jadi menggelar rangkaian tur dunia yang sedianya dimulai pekan ini.
 
Menurut laporan Dispatch, seluruh jadwal konser di 10 kota resmi dibatalkan hanya beberapa hari sebelum pertunjukan perdana berlangsung, membuat banyak penggemar yang telah menantikan penampilannya harus menerima kabar mengecewakan.
 
Pada 4 Agustus, agensi 808 Hi Records mengumumkan bahwa pihak penyelenggara tur telah memberi pemberitahuan mengenai pembatalan seluruh konser sekaligus memulai proses pengembalian dana (refund) kepada penonton.
 
Menurut Dispatch, keputusan tersebut disampaikan langsung oleh promotor, bukan berasal dari pihak artis maupun agensi.
 
Sebelumnya, Lee Hi dijadwalkan memulai tur dunia pada 8 Agustus di Singapura sebelum melanjutkan konser ke Jakarta, Manila, Bangkok, Taiwan, Sydney, Auckland, dan sejumlah kota lainnya. Total terdapat 10 kota yang masuk dalam jadwal tur internasional penyanyi tersebut.
 
Pihak agensi menegaskan bahwa pembatalan ini bukan merupakan keputusan maupun kesalahan Lee Hi.
 
Dispatch mengutip pernyataan agensi yang menjelaskan bahwa mereka telah beberapa kali memperpanjang tenggat pembayaran kepada promotor serta meminta pemenuhan kewajiban sesuai kontrak demi memastikan konser tetap berlangsung.
 
Namun, pada akhirnya penyelenggara justru memutuskan untuk membatalkan seluruh rangkaian tur.
 
Melalui pernyataan resminya, 808 Hi Records juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penggemar yang telah menunggu tur dunia tersebut.
 
Agensi menyatakan sangat menyesalkan situasi yang terjadi dan memastikan akan mengambil langkah hukum yang diperlukan terkait pembatalan ini.
 
Sementara itu, Dispatch turut menyebut bahwa 808 Hi Records merupakan label yang didirikan oleh Lee Hi bersama rapper Dok2.
 
Keduanya diketahui telah menjalin hubungan selama lebih dari lima tahun dan mengumumkan hubungan asmara mereka kepada publik sejak Maret lalu.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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