Setelah Jadi Villain, Jun SEVENTEEN Tunjukkan Sisi Berbeda di Film Give Me Another Summer Vacation 

JawaPos.com – Jun SEVENTEEN, perluas karier aktingnya dengan membintangi film China terbaru berjudul “Give Me Another Summer Vacation”.

PLEDIS Entertainment mengumumkan bahwa Jun akan tampil dalam film garapan sutradara Bao Jingjing tersebut. Proyek ini menjadi lanjutan kiprah Jun di industri perfilman dan drama China.

Give Me Another Summer Vacation mengangkat kisah tentang liburan musim panas yang dijalani orang-orang dewasa.

Ceritanya mengikuti seorang tokoh utama yang kembali ke kampung halaman dan bertemu kembali dengan orang-orang yang pernah menjadi tetangganya saat masih kecil.

Nuansa nostalgia dan pertemuan dengan masa lalu menjadi bagian penting dari cerita film tersebut.

Jun dipercaya memerankan karakter Jin Zhujiang, seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu di sebuah studio foto. Ia akan beradu akting dengan aktris China Bai Baihe, yang memerankan karakter Su Xiaoli.

Peran tersebut menawarkan sisi Jun yang berbeda dibandingkan karakter-karakter sebelumnya.

Menurut laporan Dispatch, akting Jun menjadi salah satu hal yang menarik untuk dinantikan.

Sebelumnya, ia tampil sebagai karakter antagonis yang intens dalam film The Storm Chasing Shadows.

Kini, melalui Give Me Another Summer Vacation, Jun akan menunjukkan warna akting yang lebih ringan sekaligus menghadirkan karakter dengan latar kehidupan yang berbeda.

Karier Jun sebagai aktor China sendiri terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia tidak hanya membintangi drama dan film, tetapi juga mendapat perhatian di berbagai ajang perfilman.

The Storm Chasing Shadows bahkan membawanya ke Shanghai International Film Festival serta sejumlah acara terkait film lainnya.

Dengan proyek terbaru ini, Jun semakin memperlihatkan keseriusannya dalam membangun karier di dunia akting di luar aktivitasnya bersama SEVENTEEN.

Perubahan karakter dari sosok antagonis menjadi mahasiswa yang bekerja di studio foto juga membuat Give Me Another Summer Vacation menjadi proyek yang menarik untuk melihat sisi lain kemampuan akting Jun.