Kim Garam Ungkap Perasaan Jelang Debut sebagai Aktris 

JawaPos.com – Kim Garam bersiap membuka lembaran baru dalam kariernya sebagai seorang aktris. Mantan anggota LE SSERAFIM tersebut baru-baru ini menjalani pemotretan profil terbaru sebagai bagian dari persiapannya memasuki dunia akting.
Menurut laporan allkpop, Management Koo merilis video wawancara singkat Kim Garam melalui media sosial resmi agensi pada 23 September.
Dalam video berjudul “five-word talk”, Kim Garam menjawab sejumlah pertanyaan sederhana mengenai pengalaman menjalani pemotretan.
Saat ditanya mengenai perasaannya pada hari tersebut, ia mengaku gugup tetapi tetap merasa senang. Setelah pemotretan selesai, Garam justru mengatakan bahwa dirinya merasa sangat khawatir.
Meski masih diliputi rasa gugup, Kim Garam mulai mengenali sisi menarik dari dirinya yang ingin ditonjolkan. Ia memilih “mata yang berkilau” sebagai bagian paling menarik dari penampilannya.
Untuk aktivitas yang belakangan disukai, ia menyebut latihan angkat beban dan menonton anime. Di akhir video, Garam menyampaikan pesan singkat kepada penggemar, “Tolong nantikan aku.”
Perjalanan Kim Garam menuju dunia akting mulai terlihat setelah ia bergabung dengan Management Koo pada Juni 2026.
Sebelumnya, ia diketahui menempuh pendidikan di jurusan Media Acting di Konkuk University sembari mempersiapkan diri untuk mengejar karier sebagai aktris.
Management Koo juga telah memperkenalkan profil foto terbaru Kim Garam. Agensi menyebut Garam terus berusaha menunjukkan sisi baru dirinya kepada publik dan memiliki keinginan untuk memperlihatkan potensinya sebagai aktris.
Agensi juga menyatakan akan memberikan dukungan agar ia dapat terus berkembang melalui berbagai proyek mendatang.
Kini, perhatian pun tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil Kim Garam setelah hampir empat tahun meninggalkan aktivitasnya sebagai penyanyi.
Dengan persiapan di bidang akting dan profil baru yang telah diperkenalkan, Kim Garam tengah memulai fase berbeda dalam perjalanan kariernya di industri hiburan Korea.
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