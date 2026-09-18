Lee Seung-chul Sambut Cucu Pertama, Jadi Kakek di Tahun ke-40 Debut 

lee seung chul (x @tang_kira)

JawaPos.com – Lee Seung-chul menikmati kebahagiaan baru dalam kehidupan keluarganya. Pelantun “Never Ending Story” tersebut mengumumkan bahwa dirinya kini resmi menjadi kakek setelah putri sulungnya melahirkan seorang anak laki-laki.

Kabar bahagia itu dibagikan Lee Seung-chul melalui media sosial pada 16 September 2026. Ia mengungkapkan rasa haru saat pertama kali melihat sang cucu ke dunia.

Lee Seung-chul juga membagikan foto bayi tersebut sebagai bentuk kebahagiaannya menyambut anggota baru dalam keluarga.

Kelahiran cucu pertamanya terasa semakin spesial karena terjadi di tengah momen 40 tahun perjalanan Lee Seung-chul di industri musik.

Putri sulungnya sendiri diketahui menikah pada tahun lalu. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, sang penyanyi juga pernah berbicara mengenai putrinya serta memuji menantunya yang disebut memiliki tubuh tinggi dan memiliki kemiripan dengan aktor Park Bo-gum.

Menurut laporan Dispatch, Lee Seung-chul memulai debut pada 1986 sebagai vokalis grup Boohwal. Sepanjang kariernya, ia menghasilkan berbagai lagu populer seperti “Hiya”, “Rain and You”, dan “Never Ending Story”.

Setelah itu, ia juga sukses melanjutkan perjalanan sebagai penyanyi solo melalui lagu-lagu seperti “Don't Say Goodbye”, “Girls' Generation”, “The Last Concert”, “Today I”, dan “On a Sleepless Night”.

Di tengah kebahagiaan sebagai seorang kakek, Lee Seung-chul juga masih aktif merayakan empat dekade perjalanan musiknya. Ia tengah menggelar tur konser nasional bertajuk “The Voice: Lee Seung-chul”, yang merangkum perjalanan musikalnya selama 40 tahun.