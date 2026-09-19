Wanita Tertipu 35 Juta Won Usai 8 Bulan Berkomunikasi dengan Penipu yang Mengaku Lee Dong Wook 

lee dong wook (x @aaeify)

JawaPos.com – Lee Dong Wook jadi sorotan setelah seorang wanita mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang menyamar sebagai sang aktor.

Menurut laporan Zapzee, wanita berusia 30-an tersebut kehilangan sekitar 35 juta won atau sekitar Rp400 juta setelah menjalin komunikasi dengan pelaku selama kurang lebih delapan bulan dan percaya bahwa dirinya sedang menjalani hubungan romantis dengan Lee Dong Wook.

Kisah tersebut terungkap dalam program SBS News Hunters yang tayang pada 16 September. Korban yang disebut dengan inisial “A” bekerja sebagai figuran dan mengaku awalnya berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku sebagai Lee Dong Wook melalui media sosial.

Hubungan mereka kemudian berlanjut melalui KakaoTalk hingga korban percaya bahwa hubungan tersebut telah menjadi serius, bahkan membicarakan rencana bertemu keluarga.

Penipuan mulai melibatkan uang setelah hubungan virtual tersebut berlangsung selama beberapa bulan. Pelaku mengaku sedang menjalani syuting di luar negeri dan telah mengirim paket berisi hadiah senilai 700 juta won kepada korban.

Namun, paket tersebut disebut tertahan di bea cukai sehingga korban diminta membayar berbagai biaya administrasi dan penyimpanan. Permintaan itu terus berulang hingga jumlah uang yang dikirim korban mencapai 35 juta won.

Korban mengaku sampai mencairkan tabungan dan menggunakan sebagian uang untuk kebutuhan hidup demi memenuhi permintaan tersebut.

Yang semakin mengkhawatirkan, selama sekitar delapan bulan komunikasi berlangsung, korban mengaku tidak pernah bertemu langsung maupun berbicara melalui telepon dengan orang yang diyakininya sebagai Lee Dong Wook.

Pelaku juga meminta uang dikirim ke rekening tertentu dan bukan melalui rekening agensi dengan alasan statusnya sebagai selebritas.

Agensi Lee Dong Wook, King Kong by Starship, memberikan peringatan kepada penggemar. Seperti diberitakan Zapzee dan sejumlah media Korea, agensi menegaskan bahwa artisnya tidak pernah meminta uang, barang berharga, maupun informasi pribadi melalui pesan pribadi atau media sosial.

Agensi juga mengingatkan penggemar untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai artis dan meminta pembayaran dengan alasan apa pun.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penipuan yang mengatasnamakan selebritas dapat berlangsung dalam waktu lama dengan memanfaatkan kedekatan emosional korban.