Nama Aktor Lee Dong Wook Dicatut untuk Penipuan, Agensi: Artis Kami Tidak Pernah Minta Uang

JawaPos.com - Nama aktor Lee Dong Wook dicatut dalam kasus penipuan yang menyasar seorang wanita Korea Selatan. Kerugian yang dialami korban berinisial A angkanya mencapai Rp 35 won atau kurang lebih Rp 400 juta.

Menanggapi kasus tersebut, agensi sang aktor, King Kong by Starship, mengingatkan penggemar agar berhati-hati terhadap akun yang mengaku sebagai artis mereka. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi pihak agensi pada 16 September.

King Kong by Starship mengatakan bahwa pihaknya baru-baru ini menerima laporan mengenai sejumlah kasus penipuan dengan mencatut identitas artis melalui aplikasi pesan pribadi maupun media sosial.

"Baru-baru ini, kami telah menerima laporan kasus yang melibatkan orang-orang yang meniru artis melalui aplikasi pesan pribadi dan akun media sosial," tulis agensi dilansir dari Allkpop.

Peringatan tersebut muncul setelah program SBS News Hunters mengungkap pengakuan seorang wanita berusia 30-an tahun mengaku kehilangan uang sampai 35 juta won atau sekitar Rp 400 juta setelah berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku sebagai aktor Lee Dong Wook.

Wanita berinisial A itu mengaku telah menjalin hubungan asmara selama sekitar delapan bulan dengan pria tersebut.

Menurut A, komunikasi mereka bahkan berkembang hingga pembicaraan mengenai keluarga dan rencana pernikahan. Setelah kepercayaan terbentuk, pria tersebut mulai meminta uang dengan berbagai alasan.

Salah satu modus yang digunakan pelaku adalah paket hadiah yang diklaim dikirimkan dari luar negeri.