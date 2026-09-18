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Abdul Rahman
Jumat, 18 September 2026 | 16.31 WIB

Sejumlah Fakta Menarik tentang Lee Dong Wook, Artis yang Namanya Dicatut Romance Scam

Aktor Lee Dong Wook. (Instagram: leedongwook_official) - Image

Aktor Lee Dong Wook. (Instagram: leedongwook_official)

JawaPos.com - Nama aktor Korea Selatan Lee Dong Wook kini tengah menjadi pusat perhatian setelah identitasnya dicatut dalam kasus dugaan penipuan asmara atau romance scam. Seorang perempuan Korea Selatan berinisial A mengaku telah mengalami kerugian sekitar 35 juta won atau Rp 400-an juta setelah berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku sebagai Lee Dong Wook.

Kasus tersebut terungkap dalam program SBS News Hunters yang tayang pada 16 September 2026. Korban disebut berkomunikasi dengan sosok tersebut selama berbulan-bulan hingga meyakini bahwa mereka memiliki hubungan romantis.

Dalam komunikasi itu, pelaku bahkan disebut membicarakan rencana bertemu orang tua dan memperkenalkan kepada keluarga untuk rencana pernikahan mereka. Korban kemudian mengirimkan uang setelah mendapatkan berbagai alasan dari orang yang mengaku sebagai aktor Lee Dong Wook tersebut.

Pihak agensi Lee Dong Wook, King Kong by Starship, telah mengingatkan publik agar tidak mudah percaya terhadap akun yang mengatasnamakan artis mereka. Agensi menegaskan bahwa para artisnya tidak pernah meminta uang, barang berharga, maupun informasi pribadi melalui pesan pribadi atau akun media sosial.

Di tengah kasus tersebut, sosok Lee Dong Wook kembali menjadi perhatian. Bagi penggemar drama Korea, nama Lee Dong Wook tentu sudah tidak asing lagi. Aktor kelahiran 6 November 1981 itu telah berkarier di industri hiburan Korea Selatan selama lebih dari dua dekade.

Lantas, siapa sebenarnya Lee Dong Wook? Berikut sejumlah fakta menarik tentang sang aktor.

1. Memulai Karier Akting Sejak 1999

Lee Dong Wook bukan pendatang baru di industri hiburan Korea Selatan. Ia telah memulai kariernya sejak akhir 1990-an.

Lee Dong Wook tercatat tampil dalam sejumlah produksi televisi sejak 1999. Namanya kemudian semakin dikenal setelah membintangi berbagai drama Korea populer.

Perjalanan panjang tersebut membuat Lee Dong Wook memiliki pengalaman lebih dari dua dekade sebagai seorang aktor.

Editor: Abdul Rahman
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