Tiffany Young Belajar Teknik Menuntun Tunanetra Sebelum Bertemu OneShot Hansol 

tiffany young (x @snsd_0805)

JawaPos.com – Tiffany Young menunjukkan perhatian khusus sebelum bertemu YouTuber OneShot Hansol. Menurut laporan allkpop, anggota Girls’ Generation tersebut terlebih dahulu mempelajari teknik sighted guiding, yakni cara membantu seseorang dengan gangguan penglihatan berjalan dengan aman, sebelum melakukan pertemuan dengan Hansol.

Pertemuan itu berlangsung dan dibagikan Hansol melalui media sosial. Ia mengungkapkan bahwa Tiffany langsung menawarkan sikunya begitu mereka bertemu, sehingga dirinya dapat berpegangan saat berjalan. Hansol mengaku terkejut karena Tiffany sudah memahami cara mendampingi penyandang tunanetra.

Keduanya juga membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi penyandang tunanetra dalam kehidupan sehari-hari.

Hansol menyinggung persoalan tulisan Braille pada kaleng minuman yang terkadang hanya mencantumkan keterangan umum seperti “minuman”, serta kesulitan menaiki bus ketika informasi audio mengenai kendaraan tidak tersedia. Tiffany disebut mendengarkan cerita tersebut dengan penuh empati dan memberikan respons yang hangat.

Momen hangat lainnya terjadi ketika Tiffany berinteraksi dengan anjing pendamping Hansol, Tori. Hansol mengatakan Tiffany memberikan reaksi yang sangat antusias setiap kali Tori menunjukkan trik.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih karena Tiffany menyanyi secara langsung untuknya dan bahkan memperdengarkan lagu barunya untuk pertama kali.

Hansol juga membagikan cerita menarik mengenai penampilan Tiffany. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengenal wajah Tiffany sebelum kehilangan penglihatannya.

Ketika bertanya seperti apa penampilan Tiffany sekarang, sang penyanyi menjawab dengan candaan bahwa dirinya justru menjadi semakin cantik.

Pertemuan Tiffany dan Hansol kemudian kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah media Korea menyoroti perbedaan dengan video lama Hansol bersama YouTuber Park Wi.