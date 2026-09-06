6 Bulan Menikah, Byun Yo-han Bongkar Rutinitas Sederhana Bersama Tiffany Young 

byun yo han ( x @infodrakor_id)

JawaPos.com – Byun Yo-han bagikan cerita mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Tiffany Young yang telah berjalan selama sekitar enam bulan.

Dalam sebuah video di YouTube Choo Sung-hoon yang dirilis pada 3 September, Byun Yo-han terlihat santai ketika membicarakan berbagai hal dalam pernikahannya. Ketika ditanya mengenai kehidupan sebagai pengantin baru, ia menjawab singkat, “Menyenangkan.”

Cara Byun Yo-han Byun Yo-han membagikan cerita jujur mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Tiffany Young yang telah berjalan selama sekitar enam bulan.

Dalam sebuah video di kanal YouTube Choo Sung-hoon yang dirilis pada 3 September, Byun Yo-han terlihat santai ketika membicarakan berbagai hal dalam pernikahannya. Ketika ditanya mengenai kehidupan sebagai pengantin baru, ia menjawab singkat, “Menyenangkan.”

Meski terdengar romantis, cara Byun Yo-han mempertahankan hubungan justru cukup realistis. Ia mengaku berusaha menjaga keseimbangan dan tidak terburu-buru dalam menjalani hubungan.

Menurutnya, rasa cinta yang dirasakan pasangan pengantin baru berbeda dengan cinta yang ingin dipertahankan dalam jangka panjang. Karena itu, ia memilih menjalani semuanya dengan lebih tenang agar hubungan mereka dapat terus bertahan.

Kehidupan sehari-hari pasangan ini pun ternyata jauh dari kesan glamor. Byun Yo-han menyebut berjalan-jalan bersama anjing peliharaan sambil berbincang menjadi salah satu rutinitas favorit mereka.

Keduanya juga menikmati perjalanan bersama dan saling menyesuaikan diri ketika menemukan perbedaan karakter maupun pemikiran. Alih-alih menganggap perbedaan sebagai masalah, Byun Yo-han justru menganggap proses saling memahami tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan.

Menurut laporan OSEN, Byun Yo-han juga mengungkap bahwa dirinya mengambil peran besar dalam urusan rumah tangga. Ia mengatakan hampir seluruh pekerjaan rumah biasanya ia tangani, sebagian karena sudah terbiasa hidup sendiri selama bertahun-tahun.

Setelah menikah, kebiasaan tersebut tetap berlanjut dan ia memilih mengambil inisiatif dalam mengurus berbagai keperluan rumah.

Byun Yo-han sebelumnya menikah dengan Tiffany Young pada Februari 2026 setelah menjalin hubungan selama sekitar satu setengah tahun. Ia bercerita bahwa pertemuan mereka terjadi setelah menyelesaikan sebuah proyek pekerjaan.

Ia kemudian semakin terkesan setelah melihat dedikasi Tiffany ketika tampil dalam musikal. Dari sana, pandangannya terhadap Tiffany pun berubah dan hubungan keduanya berkembang lebih jauh.

Kisah enam bulan pernikahan Byun Yo-han dan Tiffany Young memperlihatkan kehidupan rumah tangga yang sederhana dan penuh proses penyesuaian.