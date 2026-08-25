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Leni Setya Wati
Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.27 WIB

‘Edge of Calm’ Jadi Ruang Tiffany Young Menemukan Kedamaian

tiffany young (x @popbase) - Image

tiffany young (x @popbase)

JawaPos.com – Tiffany Young kembali menunjukkan sisi artistiknya melalui video musik ‘Edge of Calm’. Dalam MV terbaru tersebut, member Girls’ Generation ini menghadirkan perjalanan visual yang lembut dan penuh perenungan.

Mengutip laporan Soompi, video tersebut menggambarkan pencarian Tiffany terhadap kedamaian di tengah berbagai gejolak emosi.

Sejak awal, MV ‘Edge of Calm’ membawa penonton ke suasana yang tenang dengan visual yang memanjakan mata. Lanskap luas dan permainan cahaya menciptakan atmosfer seolah menjadi ruang bagi Tiffany untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan.

Alih-alih menampilkan kemewahan berlebihan, video tersebut justru mengandalkan keindahan sederhana untuk memperkuat pesan lagunya.

Kekuatan lagu ini semakin terasa melalui cara Tiffany menyampaikan emosi. ‘Edge of Calm’ seakan menjadi refleksi tentang keinginan untuk menemukan titik tenang setelah melewati perjalanan yang tidak selalu mudah.

Vokal Tiffany yang lembut berpadu dengan nuansa musik yang menenangkan, menciptakan pengalaman mendengarkan yang terasa intim dan personal.

Visual dalam MV juga menjadi bagian penting dari cerita. Tiffany diperlihatkan berada dalam berbagai latar yang memberikan kesan luas dan bebas, seolah tengah mencari tempat untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Setiap adegan terasa seperti potongan perjalanan emosional yang perlahan membawanya menuju ketenangan.

Bagi Tiffany Young, karya ini kembali memperlihatkan kemampuannya dalam menggabungkan musik, visual, dan emosi menjadi satu kesatuan.

Editor: Novia Tri Astuti
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