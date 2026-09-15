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Leni Setya Wati
Rabu, 16 September 2026 | 03.17 WIB

Tiffany Young Mulai Tur Solo Asia “Edge of Calm”, Hong Kong Jadi Kota Pembuka 

tiffany young (x @koreansales_twt)

JawaPos.com – Tiffany Young buka perjalanan tur solo Asia pertamanya melalui “EDGE OF CALM TOUR”. Hong Kong menjadi kota pertama yang disambangi Tiffany, tepatnya di AXA Dreamland.

Tur ini menjadi kesempatan bagi Tiffany untuk membawa nuansa album solo terbarunya ke atas panggung.

Tur tersebut mengambil nama dari album studio solo penuh pertama Tiffany, “Edge of Calm”, yang dirilis pada Agustus 2026.

Album berisi 11 lagu ini menghadirkan dua lagu utama, yakni “Edge Of Calm” dan “Lips Together” yang menampilkan Miyeon. Tiffany juga terlibat langsung dalam proses kreatif album, mulai dari konsep, styling, arahan visual, hingga penulisan lirik lagu “Moonlit Rain”.

Setelah Hong Kong, Tiffany akan melanjutkan tur ke Jakarta pada 19 September, kemudian Singapura pada 26 September.

Perjalanan dilanjutkan ke Taipei pada 9 dan 10 Oktober, Ho Chi Minh City pada 17 Oktober, serta Bangkok pada 25 Oktober. Rangkaian tur tersebut kemudian ditutup melalui konser di Seoul pada 27 Desember 2026.

Menurut laporan allkpop, “EDGE OF CALM TOUR” dirancang untuk menerjemahkan cerita dan atmosfer album Tiffany ke dalam pertunjukan langsung.

Musik, visual, serta nuansa emosional dari album akan dipadukan melalui konsep panggung dan penampilan yang dirancang untuk memperluas pengalaman mendengarkan “Edge of Calm”.

Tur ini juga menjadi momen penting dalam perjalanan solo Tiffany Young. Setelah membangun identitas musiknya melalui album penuh pertamanya, ia kini membawa karya tersebut bertemu langsung dengan penggemar di berbagai kota Asia. Kehadiran Jakarta dalam daftar tur tentunya menjadi kabar spesial bagi penggemar Indonesia.

Dengan Hong Kong sebagai pembuka, “EDGE OF CALM TOUR” menjadi langkah baru Tiffany Young dalam memperluas perjalanan solonya.

Tur ini tidak hanya menawarkan penampilan musik, tetapi juga menghadirkan sisi visual dan emosional dari album “Edge of Calm” dalam format pertunjukan langsung.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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