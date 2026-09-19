Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Girls’ Generation Hadir di Spesial Knowing Bros 

hyoyeon (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung jadi sorotan lewat program Knowing Bros. Menurut laporan allkpop, JTBC menyiapkan episode spesial berupa kompilasi penampilan ketiganya yang akan tayang pada 19 September 2026.

Program tersebut tidak menghadirkan syuting baru, melainkan mengumpulkan kembali berbagai momen menarik mereka dari penampilan sebelumnya di Knowing Bros.

Spesial kali ini menjadi kesempatan bagi penonton untuk bernostalgia dengan chemistry ketiga member saat tampil sebagai bagian dari Girls’ Generation.

Menariknya, salah satu cuplikan penampilan Girls’ Generation di Knowing Bros bahkan disebut telah meraih lebih dari 20 juta penayangan, menunjukkan besarnya perhatian terhadap momen mereka di program tersebut.

Kehadiran Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung juga berkaitan dengan aktivitas terbaru mereka sebagai unit Girls’ Generation-HRS atau HyoRiSoo. Ketiganya tengah menjalani aktivitas bersama sebagai unit proyek setelah bertahun-tahun berkarier sebagai bagian dari Girls’ Generation.

Menurut laporan bnt News yang dikutip allkpop, episode kompilasi ini akan memperlihatkan kembali sejumlah momen mereka ketika tampil di Knowing Bros.

HyoRiSoo sendiri telah memulai aktivitas musik mereka melalui single digital debut “Skibidi” yang dirilis pada 31 Agustus 2026. Single tersebut juga memuat lagu B-side berjudul “Lowkey In Love”.

Berdasarkan keterangan situs resmi Jepang Girls’ Generation, “Skibidi” memadukan house dan hip-hop dengan sampel instrumen string bernuansa Arab, sementara “Lowkey In Love” mengusung dance-pop dengan sentuhan retro dan brass.

Dengan aktivitas unit yang kembali mempertemukan ketiganya, kemunculan mereka di Knowing Bros menjadi kesempatan untuk melihat kembali sisi humor dan chemistry yang telah dikenal penggemar sejak era Girls’ Generation.

Kompilasi ini juga menghadirkan kembali momen-momen lama mereka dalam satu tayangan khusus, bukan sebagai penampilan tamu baru.

Episode spesial Knowing Bros yang menampilkan Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung tayang pada 19 September 2026.