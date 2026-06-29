Buktikan Kepopuleran, Intip Keseruan Grup i-dle yang Hadir di Acara Knowing Bros

JawaPos.com - Girl grup Korea yang telah memiliki banyak karya, i-dle akan tampil di sebuah acara hits yaitu Knowing Bros.

Dikutip dari Soompi, Senin (29/6), acara variety show populer JTBC ini menayangkan cuplikan episode minggu depan, yang akan menampilkan kelima anggota i-dle sebagai tamu.

Terlihat masing-masing anggota i-dle dengan bercanda memperkenalkan diri sebagai ‘putri,’ menarik perhatian.

Ketika Kim Shin Young bergabung dan memperkenalkan dirinya sebagai Putri Shin Young, anggota pemeran Knowing Bros lainnya bercanda.

Mereka mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat girl group tampil di acara tersebut bersama manajer.

Para anggota i-dle kemudian berbicara jujur tentang kerja sama tim mereka, dengan Jeon Soyeon berbagi, “Kami telah memutuskan bahwa ketika ada sesuatu yang tidak dipahami tentang satu sama lain.”

Kemudian Miyeon sukses membuat semua orang tertawa dengan mengingat saat ia mendapat bagian yang terlalu sedikit dalam sebuah lagu.