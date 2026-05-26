Ramaikan Suasana, Yena, Zhang Hao, dan Han Yu Jin Hadir di Acara Knowing Bros

JawaPos.com - Bersiap untuk debut di grup boygrup Korea, AND2BLE, Zhang Hao dan Han Yu Jin akan tampil di Knowing Bros untuk episode yang tayang pada tanggal 30 Mei pukul 21.00 KST.

Dilansir dari Soompi, Selasa (26/5), akan ada bintang tamu lain yaitu Han Yu Jin dari AND2BLE, yang siap meramaikan acara tersebut.

Berada di bawah label yang sama dengan Yena di bawah YH Entertainment (sebelumnya Yuehua Entertainment), mereka siap menghibur penggemar.

Dalam cuplikan yang baru dirilis, Yena dan Zhang Hao sama-sama mencoba meniru gaya bicara Cristina yang terkenal.

Terlihat dengan antusias, Yena mencoba menirukan Cristina sambil menyanyikan lagu hitsnya Catch Catch.

Kemudian, Zhang Hao mengenang bahwa ada saat-saat selama masa pelatihannya di mana keadaan menjadi sangat sulit sehingga ia ingin kembali ke Tiongkok.

Makin seru, Yena kemudian berbagi bahwa dulu, ia sebenarnya lebih khawatir perusahaan akan memulangkannya dan memohon, “Tolong jangan pulangkan saya, aku akan bekerja keras.”

Terhibur, Seo Jang Hoon bertanya tentang perbedaan usia mereka, dan Yena terkejut mengetahui bahwa ia hanya satu tahun lebih tua dari Zhang Hao.

Memiliki visual tampan, Han Yu Jin mengungkapkan bahwa dulu bermain sepak bola pernah diberi tahu, “Mengapa kamu bermain sepak bola dengan wajah seperti itu?”