Episode Spesial Knowing Bros Satukan Para Leader K-Pop, Ada Yunho, Eunkwang, Hyojung, dan Jaehyun

Yunho, Eunkwang, Hyojung, dan Jaehyun (x @soompi)
JawaPos.com – JTBC menghadirkan episode spesial Knowing Bros yang kali ini mengusung tema "leader K-pop".
Dilansir dai soompi, empat pemimpin grup idola dari generasi berbeda akan berkumpul dalam satu panggung, yakni Yunho TVXQ, Eunkwang BTOB, Hyojung OH MY GIRL, dan Jaehyun.
BOYNEXTDOOR, menjanjikan sederet momen lucu sekaligus penuh kejutan.
Cuplikan episode dibuka dengan Kang Ho Dong dan Eunkwang yang menghidupkan kembali meme legendaris "Happy Birthday, Changmin" milik Yunho.
Aksi mereka langsung mengundang gelak tawa, terlebih ketika tayangan asli dari momen ikonik tersebut kembali diputar sebagai pembanding.
Hyojung membagikan kisah unik tentang gaya kepemimpinannya di OH MY GIRL. Ia berseloroh bahwa dirinya sering kali harus menjadi penyampai kabar buruk dari agensi kepada para anggota, bahkan hingga berkata sambil menahan tangis, "Teman-teman, perusahaan bilang kita tidak boleh."
Eunkwang memamerkan rasa percaya dirinya saat membandingkan kemampuan vokalnya dengan Changsub.
Meski mengakui rekan satu grupnya adalah penyanyi hebat, ia bercanda bahwa Changsub belum tentu mampu menyanyikan lagu "Golden" dari film animasi KPop Demon Hunters.
Eunkwang pun membuktikannya dengan menyanyikan sebagian lagu tersebut, yang kemudian diikuti Kim Young Chul mencoba menaklukkan nada tinggi yang sama.
Jaehyun BOYNEXTDOOR mencuri perhatian lewat semangatnya di dunia variety show. Ia mengaku dulu selalu menerima tantangan apa pun demi mempromosikan grupnya.
Saat diminta Kang Ho Dong menunjukkan kelenturan tubuhnya, Jaehyun langsung berdiri dan mempraktikkannya tanpa ragu, hingga mendapat pujian dari Lee Soo Geun.
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