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Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 03.45 WIB

Geger! Percakapan Pribadi Cha Eun Woo Diduga Direkam Diam-Diam di Kafe 

cha eun woo (x @jeongjeonginuna)

JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari Cha Eun Woo. Ia diduga menjadi sasaran penyadapan saat sedang berbincang secara pribadi dengan seorang kenalan di sebuah kafe di Yongsan, Seoul.

Menurut laporan allkpop, polisi kini menyelidiki seorang wanita berusia 50-an yang diduga memasang alat perekam di bawah meja kafe untuk mendengarkan percakapan Cha Eun Woo secara diam-diam.

Kasus tersebut tengah ditangani oleh Kantor Polisi Yongsan Seoul. Berdasarkan laporan yang dikutip allkpop, wanita berinisial “A” telah didaftarkan sebagai tersangka pada 18 September atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Rahasia Komunikasi.

Ia diduga melakukan penyadapan pada dua kesempatan dengan memasang alat tersebut di bawah meja kafe sebelum kembali mengambilnya beberapa hari kemudian.

Korea Herald melaporkan bahwa insiden pertama diduga terjadi pada 23 Agustus, ketika Cha Eun Woo berada di kafe tersebut bersama seorang kenalan.

Wanita tersebut kemudian diduga kembali melakukan aksi serupa pada 29 Agustus. Ia akhirnya tertangkap pada 30 Agustus ketika berusaha mengambil perangkat yang sebelumnya dipasang.

Polisi sempat melakukan penangkapan darurat, tetapi ia kemudian dibebaskan karena jaksa menilai persyaratan hukum untuk penangkapan tersebut belum terpenuhi.

Sementara itu, polisi masih melakukan pemeriksaan forensik terhadap ponsel wanita tersebut. Menurut Korea Times, penyidik berusaha mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat, bagaimana ia memperoleh alat penyadap, serta mengungkap secara lebih lengkap rangkaian dugaan tindakannya. Saat ini, penyelidikan terhadap wanita tersebut dilakukan tanpa penahanan.

Sports Kyunghyang juga melaporkan bahwa wanita tersebut mengaku sebagai penggemar Cha Eun Woo. Kasus ini kemudian menuai perhatian karena menyangkut percakapan pribadi sang artis.

Namun, hingga proses penyelidikan selesai, berbagai motif maupun kemungkinan adanya pihak lain masih perlu dibuktikan oleh polisi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta final.

Di sisi lain, Cha Eun Woo saat ini tengah menjalani wajib militer sebagai tentara aktif dan bertugas di band militer.

Ia diketahui mulai menjalani wajib militer pada Juli 2025 dan dijadwalkan menyelesaikan tugasnya pada Januari 2027. Kasus dugaan penyadapan tersebut kini masih berada dalam tahap penyelidikan kepolisian.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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