Cha Eun Woo Ajukan Banding Pajak setelah Melunasi Tagihan Sebesar Rp 153 Miliar

JawaPos.com – Cha Eun Woo mengajukan banding pajak setelah melunasi tagihan pajak tambahan sebesar KRW 13 miliar atau sekitar Rp153 miliar.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Senin (3/8), Langkah tersebut ditempuh melalui mekanisme peninjauan pajak sesuai prosedur hukum yang berlaku di Korea Selatan.

Agensi Cha Eun Woo, Fantagio menegaskan bahwa proses hukum masih berlangsung sehingga belum dapat memberikan penjelasan lebih rinci.

Perwakilan Fantagio menyatakan bahwa permohonan peninjauan pajak diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas penetapan pajak yang diterbitkan oleh Dinas Pajak Nasional Korea Selatan.

Menurut laporan media setempat, Cha Eun Woo mengajukan petisi ke Pengadilan Pajak sebelum batas waktu 90 hari sejak menerima pemberitahuan resmi. Proses banding tersebut merupakan tahapan administratif yang memungkinkan wajib pajak menggugat legalitas penetapan pajak sebelum membawa perkara ke pengadilan.

Sebelumnya, Dinas Pajak Nasional dilaporkan menetapkan tambahan pajak penghasilan yang semula melebihi KRW 20 miliar atau sekitar Rp236 miliar. Setelah dilakukan penyesuaian, termasuk mekanisme pengembalian dana, jumlah kewajiban tersebut berkurang menjadi sekitar KRW 13 miliar atau sekitar Rp153 miliar.

Seluruh kewajiban pajak tersebut telah dibayarkan sepenuhnya oleh Cha Eun Woo sebelum proses banding diajukan.

Di luar proses perpajakan, Cha Eun Woo saat ini sedang menjalani wajib militer sebagai anggota band militer sejak mendaftar pada Juli tahun lalu. Ia dijadwalkan menyelesaikan masa tugasnya pada 27 Januari 2027.