Baku Tembak dengan DPO Bandar Narkoba di Lampung Utara, 3 Polisi Luka-Luka

Ilustrasi penembakan. (Antara)
JawaPos.com - Suasana di Muara Jaya, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada Selasa dini hari (25/8) mendadak mencekam. Terjadi baku tembak antara polisi dengan buron bandar narkoba pada pukul 02.45 WIB. Akibatnya 3 polisi luka-luka.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyampaikan bahwa baku tembak terjadi karena buron tersebut menggunakan senjata api untuk melawan petugas. Oleh polisi, bandar berinisial PHP itu ditindak secara tegas dan terukur hingga tewas dengan luka tembak.
”Benar, terjadi penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api di wilayah Lampung Utara. Dalam proses penindakan tersebut terjadi perlawanan menggunakan senjata api sehingga anggota melakukan tindakan tegas dan terukur,” kata Kombes Yuni pada Rabu (26/8).
Salah seorang polisi yang luka-luka adalah petugas berinisial BA yang mengalami luka tembak pada bagian perut dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Menurut Yuni, baku tembak bermula saat petugas menindaklanjuti laporan penyalahgunaan senjata api.
Polisi kemudian melakukan penyisiran di kawasan Muara Jaya. Saat berada di lokasi, polisi mendapati sedang berlangsung kegiatan hiburan musik. Saat petugas hendak melakukan pengamanan, PHP disebut melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api ke arah personel.
Petugas kemudian merespons dan terjadi baku tembak. Dalam kejadian tersebut, PHP mengalami luka tembak dan meninggal dunia. Jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Maria Regina Kotabumi. Sementara personel kepolisian yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Handayani Kotabumi untuk mendapatkan perawatan.
Selain BA, 2 personel yang mengalami luka masing-masing berinisial AA dengan luka tembak pada kaki kanan serta AAC yang mengalami luka gores pada bagian pelipis. Yuni memastikan, personel yang terluka sudah mendapatkan penanganan medis.
”Salah satu anggota yang mengalami luka tembak di bagian perut dirujuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung,” jelasnya.
Di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna chrome bergagang coklat, 2 butir amunisi kaliber 9 milimeter, dan 3 selongsong peluru. Menurut Yuni, PHP merupakan salah seorang bandar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Satresnarkoba Polres Lampung Utara.
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Jawa Pos
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