TWS Hadirkan Nuansa Musim Panas Lewat MV 'SODA SODA', Jelang Perilisan Single Jepang Kedua

TWS (x @TWS_INTL)
JawaPos.com – TWS memperkenalkan video musik terbaru untuk lagu utama "SODA SODA", menjelang perilisan single Jepang kedua mereka.
Dilansir dari dispatch, Pledis Entertainment mengunggah MV tersebut melalui YouTube resmi TWS, menghadirkan kisah musim panas yang hangat dengan nuansa persahabatan dan semangat anak muda.
Video musik berdurasi hampir lima menit itu mengambil latar sebuah kios minuman di tepi pantai bernama "Soda House" yang dikisahkan akan segera dibongkar.
Di tengah suasana tersebut, para member TWS tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh energi, memperlihatkan keceriaan sekaligus kenangan yang ingin mereka pertahankan.
Salah satu momen emosional muncul ketika Shinyu terlihat diliputi rasa cemas. Rekan-rekannya kemudian menggandeng tangannya dan membawanya kembali ke tempat yang lebih cerah.
Adegan itu menggambarkan eratnya persahabatan di antara para anggota, yang saling menguatkan dan berbagi senyum sepanjang perjalanan mereka.
"SODA SODA" mengangkat perasaan berdebar yang meledak seperti gelembung soda saat jatuh hati pada seseorang.
Lagu ini memadukan warna city pop dengan vokal lembut khas TWS, memperkuat identitas mereka sebagai grup yang mengusung konsep "Boyhood Pop".
Menariknya, Kyungmin, Youngjae, dan Jihoon turut berpartisipasi dalam proses penciptaan lagu sehingga menambah sentuhan personal pada karya tersebut.
Single Jepang kedua TWS juga menghadirkan lagu "Palm Tree" serta versi bahasa Jepang dari lagu utama mini album kedua mereka, "If I'm an S, You Be My N".
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