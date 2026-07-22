Kyungmin TWS Bicara Soal Konser Impian dan Perjalanan Karier dalam Pemotretan Terbaru

JawaPos.com - Kyungmin TWS, memancarkan pesona yang lebih matang dalam pemotretan terbarunya bersama majalah Arena Homme+. konsep yang memadukan ekspresi santai dan tatapan penuh karisma, idol kelahiran 2007 itu memperlihatkan sisi baru dirinya yang tengah beranjak menuju kedewasaan.

Dilansir dari Allkpop, Kyungmin turut mengenang salah satu momen paling berkesan dalam karier TWS, yakni konser "2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN SEOUL" di KSPO Dome.

Ia mengaku penampilan tersebut masih terasa seperti mimpi karena sejak lama venue ikonik itu menjadi panggung yang ingin ia pijak bersama para anggota.

"Konser itu benar-benar membekas dalam ingatan saya," ungkap Kyungmin. Ia menambahkan bahwa tampil di KSPO Dome memberikan kebahagiaan sekaligus rasa tak percaya, karena impian yang selama ini hanya dibayangkan akhirnya dapat terwujud bersama para penggemar.

Pemotretan kali ini juga menampilkan beragam sisi Kyungmin, mulai dari ekspresi ceria yang khas hingga aura yang lebih tenang dan dewasa.

Perubahan tersebut menunjukkan perkembangan dirinya, tidak hanya sebagai seorang idol, tetapi juga sebagai sosok muda yang terus bertumbuh bersama perjalanan karier TWS.

TWS terus mencuri perhatian berkat konsep "boyhood pop" yang segar dan dekat dengan kehidupan anak muda.

Popularitas mereka pun terus meningkat, dibuktikan dengan konser berskala besar serta dukungan penggemar yang semakin luas di dalam maupun luar Korea Selatan.

Bagi Kyungmin, pencapaian di KSPO Dome bukanlah akhir, melainkan motivasi untuk melangkah lebih jauh.