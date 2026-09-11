Youn Yuh-jung Belum Beruntung di Emmy 2026, Linda Cardellini Raih Penghargaan

JawaPos.com – Aktris senior Korea Selatan Youn Yuh-jung belum berhasil membawa pulang piala Emmy dalam ajang 78th Creative Arts Emmy Awards 2026.

Ia masuk nominasi kategori Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie berkat perannya sebagai Chairwoman Park dalam Beef Season 2, tetapi harus mengakui keunggulan aktris Hollywood Linda Cardellini dari DTF St. Louis.

Penghargaan tersebut menjadi kemenangan Emmy pertama bagi Linda Cardellini sepanjang kariernya. Ia sebelumnya telah mendapatkan beberapa nominasi, termasuk lewat Dead to Me dan Mad Men. Kemenangan kali ini pun menjadi momen emosional bagi sang aktris yang tampak terharu ketika menerima piala pertamanya.

Sementara itu, Youn Yuh-jung mencatatkan sejarah tersendiri sebagai salah satu aktris Korea yang berhasil menembus jajaran nominasi Emmy.

Dalam Beef Season 2, ia memerankan Chairwoman Park dan bersaing dengan sejumlah nama besar seperti Dakota Fanning, Laurie Metcalf, Joy Sunday, dan Constance Zimmer. Beef Season 2 sendiri mendapatkan total 16 nominasi Emmy tahun ini.

Menurut laporan Dispatch, kategori akting yang diikuti Youn Yuh-jung diumumkan dalam rangkaian Creative Arts Emmy yang berlangsung lebih awal.

Berbeda dengan acara utama Primetime Emmy yang dijadwalkan pada 14 September, Creative Arts Emmy digelar pada 5 dan 6 September di Peacock Theater, Los Angeles.