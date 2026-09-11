Youn Yuh-jung Belum Beruntung di Emmy 2026, Linda Cardellini Raih Penghargaan

youn yuh jung (dispatch)
JawaPos.com – Aktris senior Korea Selatan Youn Yuh-jung belum berhasil membawa pulang piala Emmy dalam ajang 78th Creative Arts Emmy Awards 2026.
Ia masuk nominasi kategori Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie berkat perannya sebagai Chairwoman Park dalam Beef Season 2, tetapi harus mengakui keunggulan aktris Hollywood Linda Cardellini dari DTF St. Louis.
Penghargaan tersebut menjadi kemenangan Emmy pertama bagi Linda Cardellini sepanjang kariernya. Ia sebelumnya telah mendapatkan beberapa nominasi, termasuk lewat Dead to Me dan Mad Men. Kemenangan kali ini pun menjadi momen emosional bagi sang aktris yang tampak terharu ketika menerima piala pertamanya.
Sementara itu, Youn Yuh-jung mencatatkan sejarah tersendiri sebagai salah satu aktris Korea yang berhasil menembus jajaran nominasi Emmy.
Dalam Beef Season 2, ia memerankan Chairwoman Park dan bersaing dengan sejumlah nama besar seperti Dakota Fanning, Laurie Metcalf, Joy Sunday, dan Constance Zimmer. Beef Season 2 sendiri mendapatkan total 16 nominasi Emmy tahun ini.
Menurut laporan Dispatch, kategori akting yang diikuti Youn Yuh-jung diumumkan dalam rangkaian Creative Arts Emmy yang berlangsung lebih awal.
Berbeda dengan acara utama Primetime Emmy yang dijadwalkan pada 14 September, Creative Arts Emmy digelar pada 5 dan 6 September di Peacock Theater, Los Angeles.
Hingga saat ini, Beef Season 2 telah mengamankan tiga kemenangan, termasuk kategori tata suara, penyuntingan suara, dan desain kostum.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022