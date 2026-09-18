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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 02.58 WIB

Ditanya Soal Jodoh, Ji Soo: Saya Tak Peduli Kebangsaan 

Ji soo (x @pannchoa)

JawaPos.com – Ji Soo jadi sorotan setelah berbicara mengenai kehidupan asmaranya dalam program talk show Filipina “KALURKS!”.

Dalam kesempatan tersebut, ia ditanya mengenai kemungkinan berkencan dengan perempuan Filipina setelah pembawa acara menyebut banyak perempuan di Filipina yang menganggapnya menarik. Ji Soo pun memberikan jawaban terbuka mengenai kemungkinan tersebut.

Saat ditanya apakah dirinya menganggap perempuan Filipina cantik, Ji Soo menjawab dengan tegas, “Of course.” Pertanyaan kemudian berlanjut mengenai apakah ia bersedia berkencan dengan perempuan Filipina.

Ji Soo menjawab bahwa dirinya sangat terbuka dan tidak mempermasalahkan kebangsaan seseorang dalam urusan cinta.

Menurut laporan ZAPZEE, Ji Soo menyampaikan bahwa dirinya tidak terlalu memedulikan asal negara seseorang karena cinta dapat datang dari mana saja.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia tengah aktif menjalani karier akting di Filipina, sehingga interaksinya dengan publik dan industri hiburan setempat semakin sering terlihat.

Ji Soo memang belakangan banyak menjalani aktivitas akting di Filipina. Setelah sempat menghentikan aktivitasnya di Korea Selatan pada 2021 menyusul tuduhan terkait perundungan di sekolah, ia kemudian kembali berakting dan mengembangkan sejumlah aktivitasnya di industri hiburan Filipina.

Ji Soo juga bersiap menyapa penonton melalui serial “Love, Siargao” yang diproduksi untuk GMA Prime. Serial tersebut dijadwalkan tayang perdana pada 28 September 2026, menjadi salah satu proyek terbaru yang menandai aktivitasnya di Filipina.

Pernyataan Ji Soo tentang kemungkinan berkencan dengan perempuan Filipina pun menjadi bagian menarik dari perbincangannya di KALURKS!.

Meski mengaku terbuka, pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pertanyaan umum mengenai kehidupan asmara dan bukan pengumuman bahwa dirinya sedang menjalin hubungan dengan seseorang.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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