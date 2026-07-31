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Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.45 WIB

Jodoh Adalah Rezeki! 3 Shio Shio Pasangan, Kalau Bersama Bisa Kaya Raya dan Jauh dari Kemiskinan

Ilustrasi Rezeki dan Jodoh Kini Nyata (drobotdean/freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki dan Jodoh Kini Nyata (drobotdean/freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki kekuatan dan energinya masing-masing.

Akan tetapi dari 12 shio yang ada, beberapa di antaranya memiliki kecocokan yang luar biasa antara satu sama lain.

Bila berjodoh dan bersama, maka kedua shio yang saling bersinergi ini diyakini dapat mendatangkan banyak yang penuh berkah.

Melansir dari kanal Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bila berjodoh dengan pasangannya yang cocok akan kaya raya dan jauh dari kemiskinan.

1. Shio Babi

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio babi memiliki ikatan yang kuat dengan shio tikus. 

Bila kedua shio ini saling berpasangan, maka hal-hal baik akan datang kepada hidup mereka berdua.

Salah satu hal baik yang akan hadir yaitu rezeki yang melimpah dan tidak akan terhambat datangnya meski keadaan berubah-ubah.

Ikatan yang kuat di antara keduanya juga bisa membuat mereka kuat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup.

2. Shio Kerbau

Editor: Hanny Suwindari
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